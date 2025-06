Schock für "Bauer sucht Frau"-Fans: Ist dieses Ritual bald Geschichte?

Inka Bause führt seit 2005 durch die erfolgreiche RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Aktuell steht die 21. Staffel in ihren Produktions-Startlöchern und natürlich stehen die einsamen Bauernherzen, die von ihren auserwählten Damen erobert werden wollen, auch dieses Mal im Mittelpunkt. Während der Grundrahmen der Sendung unverändert bleibt, wurde das kultige RTL-Format entstaubt und kleinen „Renovierungsarbeiten“ unterzogen. Unter anderem steht eine liebgewonnene Tradition ab sofort auf dem Abstellgleis.

Vor dem Start der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel kündigte die Moderatorin Inka Bause Veränderungen des Formats an. Sie betonte, dass die Sendung, die sie seit 2005 begleitet, sich weiterentwickeln müsse – nicht zuletzt, um dem generellen Wandel gerecht zu werden. Hintergrund ist der Wechsel der Produktionsfirma, welcher für „Bauer sucht Frau“ neue Impulse bringen soll. Laut DWDL haben sich die bisher gemeinsam zuständigen Produktionsfirmen UFA Show & Factual und Magis TV getrennt. Ab sofort ist allein UFA Show & Factual für die Produktion verantwortlich. Im „Bild“-Interview zeigte sich Bause Veränderungen gegenüber positiv und erklärte: „Ich bin ein Typ, der sich immer wieder neu erfindet. Das ist wichtig, weil sich Dinge auch verändern.“ Die 56-Jährige ließ im Gespräch zudem durchblicken, wie genau diese Veränderungen aussehen könnten. Unter anderem steht ein besonders bekanntes Element offenbar zur Diskussion.

Hinter dem beliebten Ritual steckt das traditionelle Abholen der potenziellen Partnerinnen und Partner vom Bahnhof. „Natürlich ist es ein Ritual, wenn die Bauern oder Bäuerinnen ihre Frauen und Männer vom Bahnhof abholen. Aber mittlerweile haben wir dabei jedes Gefährt auf dieser Erde gesehen, vom Traktor über die Kutsche bis zum Radlader. Vielleicht kann man da mal etwas anderes machen“, so Bause gegenüber „Bild“.

Hat ebenfalls ausgedient: die erste Treckerfahrt

Weniger Raum könnten zukünftig auch andere Standardszenen, beispielsweise die erste Treckerfahrt, einnehmen: „Und man muss in einer Staffel nicht in zehn Geschichten erzählen, dass eine Frau auf einem Trecker fährt. Es gibt auch andere Dinge auf einem Hof, die eine Frau zum allerersten Mal machen kann.“ Daraus lässt sich ableiten, dass die Hof-Woche in einer abgewandelten Form präsentiert werden könnte.