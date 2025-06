Harris Yulin ist tot: Der Hollywood-Star aus "Scarface" und "Ghostbusters II" wurde 87 Jahre alt

Als Bösewicht prägte Harris Yulin zahlreiche Kino-Erfolge – von "Scarface" bis "Ghostbusters". Zudem wirkte er über Jahrzehnte am Theater. Bereits am Dienstag ist der Schauspieler verstorben, wie seine Familie und seine Managerin nun bestätigten. Laut Informationen der Boulevardzeitung "The Sun" erlag der US-Amerikaner den Folgen eines Herzinfarkts.

Bereits Anfang der 1960er-Jahre schnupperte Yulin erstmals Bühnenluft, als er 1963 in James Saunders' "Next Time I'll Sing to You" mitwirkte. Später hinterließ der Mime auf dem Broadway seine Spuren, etwa in Produktionen wie "Watch on the Rhine", "The Price" und "The Visit". Mit Beginn der 1970er-Jahre weitete der US-Amerikaner sein schauspielerisches Wirken auch auf TV- und Kino-Produktionen aus.