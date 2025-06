Elizabeth Hurleys 60. Geburtstag: Erfolgreich und verliebt ins neue Lebensjahrzehnt mit Partner Billy Ray Cyrus

Kaum zu glauben, aber Elizabeth Hurley feierte ihren 60. Geburtstag. Das neue Jahrzehnt begeht die britische Schauspielerin mit einem neuen Lebenspartner. Und auch sonst läuft es gut für die Jubilarin.

Es gibt sie immer wieder und überall auf der Welt: Menschen, die bei ihren Mitmenschen eine mal bewundernde, mal auch neidvolle, hier offen ausgesprochene, dort nur im Stillen geäußerte Reaktion bewirken - nämlich wenn sie ihr tatsächliches Alter offenbaren.

Doch was sind schon 60 Jahre? Oder wie es Hurley gegenüber der "Daily Mail" einmal ausdrückte: "Das Leben wird mit dem Alter immer besser". Für die Gültigkeit dieses Ausspruchs spricht auch ihre neue Beziehung. Seit Ostersonntag weiß es die ganze Welt, denn an dem Tag machten Hurley und ihr neuer Freund, der Country-Sänger und Schauspieler Billy Ray Cyrus, ihre Liebe öffentlich. "Frohe Ostern", schrieben sie auf Instagram. Viel mehr als die beiden Wörter sagte das zugehörige Bild: Es zeigt das Paar vor einer Wiese an einem Zaun gelehnt. Sie hält ihm ihre Wange hin, er küsst sie.

Miley Cyrus als Stieftochter Billy Ray Cyrus? Das ist doch der Vater einer noch berühmteren Tochter, Miley Cyrus. Und die scheint mit der neuen Partnerin an der Seite ihres Vaters genauso glücklich zu sein wie mit dem neuen Partner ihrer Mutter Leticia Tish Cyrus. Sie gehe mit dem Thema "wie eine Erwachsene" um, sagte Cyrus in einem Podcast der "New York Times". Schließlich liebe sie beide, ihre Mama und ihren Papa "als Individuen und nicht als ein Elternpaar".

Mit der Beziehung zwischen Hurley und Cyrus wurde also eine neue Patchwork-Familie aus der Taufe gehoben. Cyrus bringt neben Miley fünf weitere Kinder in die Beziehung, davon zwei Adoptivkinder. Hurley hat einen Sohn aus der Beziehung mit dem Geschäftsmann Steve Bing, mit dem sie 2001 kurz angebandelt hatte. Bing hatte sich damals geweigert, die Vaterschaft anzuerkennen. Als Begründung brachte er hervor, dass die Liaison nicht nur eine kurze, sondern auch eine offene war. Er scheiterte am Ende am Vaterschaftstest.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Erotikszene unter Anleitung des eigenen Sohns Dass Hurley mit Cyrus einmal mehr als die Frau von ... abgestempelt wird, diese Gefahr besteht diesmal nicht. Nicht wie damals in den 1990ern, als sie im Schatten ihres berühmten Partners Hugh Grant stand (die beiden waren von 1987 bis 2000 ein Paar). Immerhin ist Hurley heute dick im Geschäft, vielleicht sogar dicker als jemals zuvor. Zwar liefen ihre Filme in den letzten Jahren eher unter dem Radar. Dafür waren die Serien, in denen sie mitwirkte, umso prominenter. Allen voran "Gossip Girl" und "The Royals", in der sie eine machtbewusste britische Königin spielte.

Und außerdem weiß Hurley noch immer selbst für Schlagzeilen zu sorgen. Zuletzt gelang ihr das mit einem Skandälchen, an dem auch ihr Sohn Damian Charles Hurley beteiligt war. Der ist nicht nur als Schauspieler in die Fußstapfen seiner Mama getreten, sondern hat auch Regie-Ambitionen. Sein Debüt auf diesem Gebiet legte er im vergangenen Jahr mit "Strictly Confidential" vor. Mama Hurley spielte in dem Erotik-Thriller die weibliche Hauptrolle und scheute nicht einmal vor jener Szene zurück, die sie in einer intimen Pose mit einer Kollegin zeigt.

Bei der Aufregung darüber, dass sich eine Schauspiel-Mama in einer Erotikszene von und in Anwesenheit ihres Regie-Sohns filmen ließ, ging eine andere Auffälligkeit beinahe unter: Dass Liz Hurley sich überhaupt traute, eine Sexszene zu drehen – mit fast 60 Jahren. Den Courage bringen nicht alle Schauspielerinnen und Schauspieler in diesem Alter auf, Hurley schon. Sie traute sich, weil sie es sich trauen kann. Die 60 Lebensjahre sieht man der Junggebliebenen schließlich ganz und gar nicht an.

