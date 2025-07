Vom Otto-Film zur Kunst: Jessika Cardinahls ungewöhnlicher Werdegang

Manche Schauspielerinnen und Schauspieler können noch so große Ambitionen an den Tag legen, die große Karriere gelingt ihnen letztlich doch nicht. Andere wiederum schaffen den Durchbruch wie aus Versehen. So wie Jessika Cardinahl, die vor genau 40 Jahren über die Otto-Waalkes-Komödie "Otto – der Film" sozusagen in die Schauspielerei stolperte.

Angefangen hatte die 1965 in Hamburg geborene Cardinahl als Model. Mit 16 Jahren lief sie bereits über die Laufstege. Dann stieß sie auf eine Ausschreibung für die weibliche Hauptrolle in einer Komödie an der Seite des Komikers Otto. Sie sprach vor und bekam den Part der Silvia von Kohlen und Reibach. Wohlgemerkt, ohne es zunächst gewollt zu haben, dachte sie doch, bei dem Casting handle es sich um einen Modeljob für den Versand-Katalog Otto.

Cardinahls Schauspielkarriere kam ins Rollen. Sieben Jahre nach dem ersten Otto-Film spielte sie auch im vierten Teil "Otto -Der Liebesfilm" (1992) mit. Bis dahin hatte sie bereits Hollywood-Luft geschnuppert: Sie ergatterte sich eine Mini-Rolle in Barbet Schroeders "Die Affäre der Sunny von B." (1990) und war in dem Serienhit "Ausgerechnet Alaska" zu sehen. Es folgten Kurzauftritte in dem Thriller "Showdown in Scorpion Spring" (1995) mit Alfred Molina und der Ärzteserie "Chicago Hope: Endstation Hoffnung".

Cardinahl und ihr "Fels in der Lebensbrandung" Auch die Hollywood-Karriere, so scheint es, fiel ihr in den Schoß. In die USA zog es Cardinahl zunächst aus Liebe. 1984 lernte sie den "Denver-Clan"-Darsteller Al Corley kennen, dem sie in dessen Heimat folgte. Die beiden heirateten 1989 und lebten eine Weile in New York, wo sie ein Restaurant betrieben, bevor sie ihren Lebensmittelpunkt nach Los Angeles verlegten. Aus der Ehe, die bis 1999 hielt, gingen drei Kinder hervor.

Bald nach dem Ende der Beziehung mit Corley gründete Cardinahl eine Patchwork-Familie. 2001 lernte sie den US-Architekten Quentin Dart Parker kennen – wie es heißt über dessen guten Freund und ihren Ex-Mann Corley. Das Paar ist mittlerweile verheiratet und lebt in der Nähe von Los Angeles. Und das anscheinend harmonisch. "Die Stärke unserer Beziehung basiert auf Liebe, Erfahrung und Engagement", sagte Cardinahl 2017 der "Stadtzeitung Wuppertal" und fügte an, dass Parker der "Fels in ihrer Lebensbrandung" sei.

Künstlerin und Naturliebhaberin Als Schauspielerin machte Cardinahl bald kaum mehr Schlagzeilen, die reibungslos gestartete Karriere versandete dann doch. Dafür wurde sie als Malerin und Bildhauerin umso erfolgreicher. Ihre Bilder und Skulpturen wurden weltweit ausgestellt, in München, Berlin, Hamburg, Los Angeles. Die bevorzugten Motive der "expressionistischen Seelenmalerin", wie sie sich selbst als Künstlerin auf ihrem Instagram-Profil beschreibt, sind Landschaften und Tiere. "Die Natur", sagte sie, "ist für mich ein wahrhaftiges Geschenk. Sie bietet mir Wasser, Erde, Feuer und Luft. Ich liebe die Natur, die Tiere, alle Lebewesen und die Pflanzen."

Der Schauspielerei hat Cardinahl aber nicht abgeschworen. "Ich hätte total Lust, in meiner Heimatstadt Hamburg zu drehen", sagte sie 2014 der Boulevard-Zeitung "Bunte". "Und weil ich Krimiserien liebe, fände ich es toll, eine Kommissarin zu spielen." Daraus wurde bisher nichts. Und wie, als wollte sie die Lücke bis dahin füllen, startete sie 2019 eine vierte Karriere. Gemeinsam mit Ehemann Quentin zog sie bei RTL in "Das Sommerhaus der Stars" ein – um allerdings schnell wieder freiwillig auszuziehen.

Seither ist es still um Jessika Cardinahl. Dass es so bleibt, ist fraglich. Dazu tingelt sie auf zu vielen Berufsfeldern, auf denen sie für Aufmerksamkeit sorgen könnte, die Schauspielerin, bildende Künstlerin und Reality-TV-Darstellerin.

