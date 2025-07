"Mein Vater, der Esel und ich": Kritik zur ARD-Komödie mit Saskia Vester

Als "The Hardys" waren Hartmut "Bonanza" Zeller (Günther Maria Halmer) und seine Bandkollegen Eddie (Eisi Gulp) und Paulo (Dietmar Mössmer) einst erfolgreich. Doch inzwischen scheint der Zenit der bayerisch-englischen Rockmusik schon lange überschritten. Die Auswirkungen bekommt vor allem Bonanza zu spüren: Er ist schon lange pleite, und nun steht auch noch die Räumung seiner Wohnung an. Als letzter Ausweg erscheint ihm der Besuch bei seiner Tochter Tinka (Isabell Polak) ... – "Mein Vater, der Esel und ich" (Erstausstrahlung 2023) hätte eine Altrocker-Komödie im Stile von "Die Spätzünder" (2010) werden können. Stattdessen entschieden sich Regisseurin Imogen Kimmel und Drehbuchautorin Melanie Brügel für eine bisweilen ernsthafte Familienkomödie, die zeigt, dass jede und jeder in seinem Leben sein Päckchen zu tragen hat.