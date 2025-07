Judith Rakers schlagfertig nach Kritik: "Das ist sicherlich nicht die Lösung"

In einem Urlaub verliebte sich Judith Rakers einst in die Insel Rügen. Doch ihr geplanter Umzug dorthin brachte ihr nun einige negative Rückmeldungen ein. Deshalb reagierte die TV-Moderatorin mit deutlichen Worten – und stellte der Gesellschaft ein "Armutszeugnis" aus.

Judith Rakers ist reif für die Insel: Die einstige "Tagesschau"-Sprecherin verlässt ihre bisherige Heimat Hamburg und zieht auf die Insel Rügen. Und genau wegen dieser Entscheidung musste sich die 49-Jährige Kritik gefallen lassen – gegen die sich Rakers nun wehrt. "Ich empfinde es als Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wenn einem nahegelegt wird, doch lieber nach Mallorca zu ziehen als in den Osten von Deutschland", ärgerte sich die TV-Moderatorin in einem Interview mit "Welt". "Also, wo sind wir denn?"