Sarah Engels irritiert Fernsehgarten-Fans mit ABBA-Cover

Unter dem Motto Girlpower lief der ZDF-Fernsehgarten am 6. Juli – Anlass dafür ist die aktuell stattfindende Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Auf der Bühne standen an diesem Sonntag daher auch nur Frauen – eine von ihnen war Sarah Engels, die mit ihrer Songwahl allerdings für mehr Verärgerung als Begeisterung gesorgt hat.