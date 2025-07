Drama hinter den Kulissen: Warum Collien Ulmen-Fernandes auszog

Collien Ulmen-Fernandes kam bei Christian Ulmens Serien-Freundin unter

Bei einem dieser Drehtage eskalierte die Situation. Es ging um den allerersten Trailer zu "Jerks." Kurz vor Drehbeginn warf Christian Ulmen einen unbedachten Kommentar über das Outfit seiner Frau in den Raum. "Willst du das wirklich anziehen?" fragte er. Laut Ulmen-Fernandes ist das typisch für ihn: "Das purzelt einfach so aus ihm raus." Böse Hintergedanken habe ihr Gatte dabei keine. Doch für sie war das der falsche Moment für solche Sprüche. "So kurz vor dem Dreh" sei so ein Kommentar "natürlich was, was man nicht hören möchte".