Erster Auftritt als Zauberer: So süß ist der neue Harry Potter!

2001 stand Daniel Radcliffe das erste Mal als Zauberlehrling Harry Potter vor der Kamera. Nun, über 20 Jahre später, gibt es einen Nachfolger. Und der hat sich jetzt zum ersten Mal in seinem Film-Kostüm präsentiert.

"Erstsemester, vortreten. Die HBO-Original-Harry-Potter-Serie ist jetzt in Produktion", steht neben dem Foto, das der Sender HBO und dessen Streaming-Portal HBOMax auf Instagram geteilt haben. Darauf zu sehen ist Dominic McLaughlin, der neue Harry Potter. McLaughlin ist 11 Jahre alt, also so alt wie Radcliffe, als er das erste Mal als der berühmte Zauberlehrling vor einer Kamera stand. Zudem trägt McLaughlin die ikonische runde Brille, seine Hogwarts-Uniform und eine Filmklappe.

Der schottische Schauspieler wird die Hauptrolle in der neuen Harry-Potter-Serie übernehmen. Und auch die Besetzung seiner beiden Begleiter, Hermine Granger und Ron Weasley steht bereits fest. Arabella Stanton übernimmt die Rolle von Hermine, die in den Filmen von Emma Watson verkörpert wurde. Alastair Stout schlüpft in die Rolle von Harrys bestem Freund, Ron Weasley, in der Filmreihe gespielt von Rupert Grint.

Dominic McLaughlin als Harry Potter erobert schon jetzt die Fan-Herzen Der erste Blick auf den neuen Harry Potter bringt die Fans in der Kommentarspalte bereits jetzt zum Schmelzen. Für den Nachwuchs-Schauspieler gibt es jede Menge Lob und Glückwünsche. "Eine runde Brille und ein Gewinner-Lächeln sind immer in Style!", schreibt ein Fan und ein anderer betont: "Viel Glück, kleiner Harry! Bitte beschützt ihn vor allen Hatern!". Ein Kommentar fasst knapp zusammen: "Ok, ja, er ist die perfekte Wahl!"

Der erste Harry-Potter-Band erschien am 26. Juni 1997 und löste einen Fan-Kult um die Roman-Reihe und die darauffolgenden Filme aus. Die Serien-Adaption der Bücher von Autorin J. K. Rowling soll 2027 auf HBO und beim Streaming-Anbieter HBO Max zu sehen sein und über zehn Jahre laufen.