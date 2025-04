Schockdiagnose & heimliche Liebe: So geht es in der "Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn ab

Fans der Inselärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) können aufatmen: Denn bald gibt es wieder neue Folgen der Reihe „Praxis mit Meerblick“ zu sehen. Das war nicht ganz selbstverständlich, weil die Quoten der im letzten Jahr gesendeten Episoden von 4,16 auf nur noch 3,65 Millionen Zuschauer einbrachen – und damit einen Minusrekord für das seit 2017 ausgestrahlte Format markierten. Immerhin lockte die Rügenreihe früher bis zu zwei Millionen Zuschauer mehr an. Dennoch stehen auch in diesem Jahr vier neue Folgen auf dem Sendeplan. Doch was passiert in diesen?

Seefahrt mit „Nord bei Nordwest“-Star und Heiratsantrag mit Hindernissen Die Dreharbeiten für „Praxis mit Meerblick“ erfolgen traditionell in zwei Zeitfenstern, in denen jeweils zwei Folgen der Reihe entstehen. Von April bis Juni 2024 hat das Team unter der Leitung von Stammregisseur Jan Růžička die Episoden „Volle Kraft voraus“ und „Verlobung mit Hindernissen“ abgedreht. In der ersten neuen Folge gerät Nora Kaminskis geplante Segelfahrt mit ihrer Ex-WG in Gefahr, da gleich zwei ihrer alten Freunde über rätselhafte gesundheitliche Probleme klagen. Für Fans der Serie „Nord bei Nordwest“ gibt es hier ein Wiedersehen mit Henny Reents, die elf Folgen lang die Revierleiterin des Schwanitzer Polizeipostens verkörperte. In der zweiten Episode scheint es hingegen romantisch zu werden, da Max Nora einen Heiratsantrag in einem noblen Restaurant machen will. Doch dann gibt es einen medizinischen Notfall. In der Rolle der überarbeiteten Köchin Elis ist Zoë Valks zu sehen. Die schweizerisch-niederländische Schauspielerin machte bisher vor allem mit starken Auftritten in mehreren Krimi-Formaten – vom „Polizeiruf 110“ bis zum „Tatort“ – auf sich aufmerksam.

Ein rätselhafter Infekt und eine verbotene Liebe Die Dreharbeiten für die restlichen beiden Episoden der neuen Staffel fanden von August bis Oktober 2024 an der Ostseeküste und in Berlin statt. Regisseurin war Franziska Hörisch, die mit „Schiffbruch“ und „Geheimnisse“ schon die letzten beiden ausgestrahlten Folgen der Reihe inszeniert hatte. In „Neun Leben“ erhält Tierpräparator Gunnar Kruse eine schockierende Diagnose. Doch die lebensrettende Operation verschiebt sich wegen eines Infekts, den Nora enträtseln muss. Als Gunnar Kruse ist in dieser Episode Rainer Strecker zu sehen, der zum festen Ensemble der Serie „Die Drei von der Müllabfuhr“ zählt. Der Abschluss der neuen Staffel, „Romeo & Julia“, steht ganz im Zeichen der Liebe und der damit verbundenen Komplikationen. Das gilt aber nicht nur für das heimliche Liebespaar Jonathan und Mara – deren Eltern in inniger Feindschaft verbunden sind – sondern auch für Max und Nora.