Florence Pugh zeigt sich unerschrocken: Für einen Stunt zum neuen Marvel-Film "Thunderbolts" stürzte sich die britische Schauspielerin vom zweithöchsten Gebäude der Welt 678 Meter in die Tiefe. Nach dem Dreh sei sie erst mal eingeschlafen. Florence Pugh liebt den Nervenkitzel: Bei den Dreharbeiten zum kommenden Marvel-Film "Thunderbolts" ließ sie es sich nicht nehmen, einen Aufsehen erregenden Stunt selbst zu übernehmen. Im Drehbuch war vorgesehen, dass ihre Figur Yelena Belova, bekannt als Black Widow, vom Merdeka 118 in Kuala Lumpur springt – dem zweithöchsten Gebäude der Welt.

Cate Blanchett, zweifache Oscar-Gewinnerin und Star aus "Herr der Ringe", denkt regelmäßig über ihren Rückzug aus Hollywood nach. In einem Interview äußerte sie ernsthafte Zweifel an ihrer weiteren Karriere im Filmgeschäft und betonte, dass es viele andere Dinge gibt, die sie im Leben machen möchte.

Gesichert ging es für sie schließlich vom 678,9 Meter hohen Gebäude in die Tiefe. Pugh verglich das Erlebnis in Anlehnung an ihre Rolle mit einer "Superkraft". Es habe sich so intensiv auf ihr Gehirn ausgewirkt, dass sie im Anschluss "für drei Stunden" eingeschlafen sei.