Dieses Duo verlässt jetzt doch den "Tatort"

Als am Sonntag der 59. Wiener "Tatort" mit dem Ermittlerteam Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 64) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 66) ausgestrahlt wurde, hatten viele Fans schon ein mulmiges Gefühl. In dem ARD-Film mit dem Titel "Messer" ließ Bibi Fellner plötzlich ziemlich konkrete Versetzungs-Gedanken verlauten. Das verunsicherte nicht nur ihren Partner Moritz Eisner, sondern auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn erst kürzlich hatte Fellner-Darstellerin Adele Neuhauser gegenüber "Bild" erklärt, dass sie "von Fall zu Fall" plane. Deutete sich hier also schon ein baldiger Abschied an?

Dem widersprach "Bild" nach Ausstrahlung der vergangenen Folge direkt. So gab Harald Krassnitzer an, dass das Verhältnis zwischen seiner Figur und der seiner Kollegin nur, wie so oft, angespannt sei. "Ich denke, ihre Verbindung ist so tief, gerade weil sie nicht vollends geklärt ist. Das ist es, was Adele und mich an unseren Figuren am meisten fasziniert", wurde der Schauspieler dazu zitiert. "Bild" berichtete dann, dass die Zusammenarbeit zwischen Eisner und Fellner noch bis "mindestens 2027" gesichert sei. Nur Stunden später folgte dann aber doch der Schock für die Fans: Das Ermittlerteam hört 2026 beim Wiener "Tatort" auf!

"Besser wird es nicht mehr" Das Wiener Duo zählt zu den dienstältesten "Tatort"-Teams: Krassnitzer ermittelte seit 1999 in bisher 59 Fällen, Neuhauser seit 2011 in bisher 34 Fällen. Wie der Sender ORF mitteilte, endet die Ära nun nach vier weiteren Fällen. "Besser wird es nicht mehr", begründete Eisner-Darsteller Krassnitzer das Aus damit, dass jetzt der beste Zeitpunkt für einen Schlussstrich sei. Und auch Adele Neuhauser sagte: "Wenn es am schönsten ist, ist es Zeit für neue Abenteuer!"

Ein Schock für die Fans des Wiener "Tatorts", der sich stets enormer Beliebtheit erfreute. Erst am Sonntag schalteten 8,44 Millionen Menschen den Krimi im Ersten ein. Wer die beiden TV-Kommissare ersetzt, ist noch unklar. Zunächst werden Eisner und Fellner aber noch in vier weiteren Fällen zu sehen sein. Der nächste wird bereits am 1. Juni ausgestrahlt und trägt den Titel "Wir sind nicht zu fassen!".

