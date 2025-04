Wiener "Tatort": Ein Mord in der Sterneküche

Sterneküche fasziniert wegen ihrer rauschhaften Geschmackserlebnisse und Perfektion, aber sie schreckt auch ab. Im "Tatort: Messer" erweist sich ein Wiener Sternerestaurant hinter den Kulissen als Hölle auf Erden. Der egomanische Chef wurde ermordet. Untergebene und Angehörige sind im Grunde alle verdächtig.

Schauspieler Harald Krassnitzer, der den Ermittler Moritz Eisner spielt, bringt es auf den Punkt: "Es gab eine Zeit, in der mich die Sterneküche mit ihrem Streben nach Perfektion und ihrer Detailverliebtheit fasziniert hat. Heute weiß ich, welcher Hochleistungswahnsinn dahintersteckt." Geht es wirklich so hart zu in der Spitzengastronomie zu? Warum ist der Druck auf die Sterneköche so groß? Und welche Wiener Restaurants sind die besten?

Was passiert? André Brauer (Daniel Keberle), Chef des Wiener Gastrotempels "Efeukron", wurde vor seiner Wohnung erstochen. Im Wiener "Tatort: Messer" ist es das tragische Ende einer Nacht, in der Brauers Küchenbrigade feiern war. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln im persönlichen Umfeld des Opfers, dessen Leben aus Arbeit und Exzess bestand.

Seine Frau Alicia Brauer (Martina Ebm) ist Geschäftsführerin des Restaurants. Auch der junge, sehr talentierte Sous Chef Lars Eidmann (Simon Morzé) wirkt wie jemand, der etwas verbergen könnte. Immerhin kümmert sich Lars um seinen Halbbruder und Ex-Junkie "Ratte" (Manuel Sefciuc), den er bei sich aufgenommen und ihm einen Job in der Küche besorgt hat. Zur harten Partynacht der Küchenbrigade gehörten offenbar auch Drogen. Hat jemand aus dem Team im Morgengrauen den Mord am Chef begangen?

Was steckt dahinter? Der "Tatort: Messer" zeigt die Spitzengastronomie als geschlossene Welt mit hohem Druck, ökonomischen Risiken und Selbstausbeutung. Geprägt von seltsamen Kodexen in der Küche, menschlichen Erniedrigungen und einem elitären Habitus, der besagt: Wir sind trotz allem spitze. Doch könnte die Küche auch eine Metapher für unser modernes Leben sein, in dem Selbst- und Fremdoptimierung ganz oben auf der To-do-Liste stehen?

Schauspieler Harald Krassnitzer reflektiert das Drehbuch von Sarah Wassermair ("Tatort: Azra"), wenn er sagt: "Was mir an diesem 'Tatort" gefällt? Dass die Küche in unserem Film eine dieser kleinen Zellen ist, wo uns das, was wir uns erträumen, gleichzeitig erdrückt." Und weiter: "Weil es auf einem Schema basiert, das nicht mehr funktioniert und spürbar dem Ende zugeht. Für mich steht die Spitzenküche sinnbildlich für eine Überforderung und Übermüdung, die ich in vielen Bereichen der Gesellschaft wahrnehme."

Wie hart geht es in einer Spitzenküche wirklich zu? Filme und Serien, die den Stress, aber auch die Höchstleistungen der Spitzengastronomie zeigen liegen im Trend: Die US-Serie "The Bear" (Disney+) sammelt TV-Trophäen wie am Fließband, auch der britische Film "Yes, Chef" der "Adolescence"-Macher ist sehr sehenswert. Aber ist der Stresspegel wirklich so hoch, das Arbeitsumfeld derart toxisch? Grundproblem der Spitzengastronomie, die eine hohe Insolvenzquote aufweist, ist die sehr personalintensive Arbeit, gepaart mit dem Druck einer ständigen Bewertung (Sterne, Hauben, Kritiken, anspruchsvolle Gäste).

Drehbuchautorin Sarah Wassermair sagt dazu: "Das hohe Level an Qualität lässt sich nur mit einem großen Personalaufwand erreichen. Man braucht zahlreiche fleißige Hände, die aber nicht allzu viel kosten dürfen, damit sich ein Sternerestaurant am Ende knapp rechnet." In diesem Zusammenhang spricht sie von einer "Ethik der Selbstausbeutung", die sie folgt erklärt: "Wenn ich mir als Koch möglichst viele Sachen gefallen lasse, dann macht mich das zum Teil des Ganzen."

Welche Wiener Restaurants sind die besten? Kenner der Wiener Gourmet-Szene dürfte die Inneneinrichtung des fiktiven Lokals "Efeukron" bekannt vorkommen. Tatsächlich wurde im Sommer 2024 in Joji Hattoris Fine-Dining-Restaurant "Shiki" gedreht. Dort entstand auch Josef Haders Kultfilm "Die wilde Maus". Mit dem "Steirereck im Stadtpark" und dem "Amador" hat Wien die einzigen Drei-Sterne-Restaurants Österreichs. Dahinter folgen die Zwei-Sterne-Träger "Silvio Nickol Gourmet Restaurant", "Doubek", "Mraz und Sohn" und "Konstantin Filippou". Acht weitere Restaurants mit einem Stern komplettieren das Angebot der österreichischen Hauptstadt, die insgesamt 22 Michelin-Sterne auf sich vereint.

Auch der bis zu fünf Hauben verteilende "Gault&Millau Guide" stellt Wien ein exzellentes Zeugnis aus: Die Höchstwertung erhielten bei der Michelin-Konkurrenz: "Amador", "Konstantin Filippou", "Silvio Nickol Gourmet Restaurant" und "Steirereck im Stadtpark". Dicht dahinter mit vier Hauben unterwegs sind die Restaurants: "Aend", "Mraz & Sohn", "Pramerl & The Wolf", "Tian Restaurant Wien", "Doubek", "Apron", "Edvard", "Herzig" und "Shiki Japanese Fine Dining" – der Drehort des "Tatort: Messer".

Wie wird es beim Wiener "Tatort" weitergehen? Zwei weitere Wien-Fälle wurden 2024 abgedreht. Beide könnten noch 2025 im Ersten zu sehen sein. Schon vor dem Küchen-"Tatort: Messer" entstand die Folge "Wir sind nicht zu fassen" (Arbeitstitel), Drehbuch und Regie kommen von Rupert Henning ("Tatort: Krank"). Im Film wird nach einer Demonstration die Leiche eines jungen Mannes vor dem Burgtheater gefunden. Die Spuren sind rar, die Zeugen sagen widersprüchlich aus. Ist ein Aufeinandertreffen mit Gegendemonstranten eskaliert? Oder stammt der Täter aus den Reihen der Polizei, die bei der Demo eingegriffen hat?

Ende 2024 wurde zudem die Folge "Tatort: Der Elektriker" (Drehbuch: Roland Hablesreiter und Petra Ladinigg, Regie: Harald Sicheritz) abgedreht, die in einem Pflegeheim spielt. Das gestresste Personal dort arbeitet täglich am Anschlag. Ein gehbehinderter Pensionär ist in seiner Badewanne ertrunken. Fremdeinwirkung kann nicht ausgeschlossen werden.

