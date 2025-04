"Verstehen Sie Spaß?": Infos zur neuen Folge mit Barbara Schöneberger und Heiner Lauterbach

Was du nicht willst, dass man dir tut: Barbara Schöneberger kostet in der ARD-Traditionsshow "Verstehen Sie Spaß?" gerne Momente der unerwarteten Peinlichkeiten, der kleinen Pannen oder der verblüffenden Überraschungen aus. In der neuesten Ausgabe der Mehr-Generationen-Show sind Veronica Ferres und Heiner Lauterbach zu Gast.