"Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt": Kritik zum ZDF-Film mit Cornelia Gröschel

Das ZDF geht mit dem "Herzkino" neue Wege: Seit Anfang der 1990-er wurde die Sendereihe am Sonntagabend hauptsächlich von den seichten Verfilmungen der Literaturvorlagen von Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström bestimmt. Doch der Wunsch nach einer jüngeren Zielgruppe drängt die Programmverantwortlichen derzeit zu neuen Ideen. Mit "Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt" (Regie: Elmar Fischer, Buch: Elke Rössler, Robert Gold) ist nun gar ein erster Erotik-Film auf dem beliebten Sendeplatz zu sehen.

Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt Erotik-Drama • 13.04.2025 • 20:15 Uhr

Hinter der Polizistin Nina Richter ("Tatort"-Star Cornelia Gröschel) liegt eine harte Zeit: Vor rund einem Jahr hatte sie unter Gefährdung ihres eigenen Lebens ein Mädchen aus einem Fluss gerettet. Den genauen Ablauf der Rettung musste sie seither in etlichen Interviews schildern. Nina hasst die ungewohnte Aufmerksamkeit, vor allem da ein zweites Kind trotz ihrer Rettungsversuche in den Fluten starb. Also flieht sie für eine Auszeit auf die Nordsee-Insel Sylt. In der Villa der gönnerhaften Verlegerin Hedi von Carlsberg (Leslie Malton) hofft sie, endlich wieder zur Ruhe zu kommen.

Primetime mit Erotik Es dauert nicht lange, da landet sie durch einen unglücklichen Zufall auf dem weißen Maskenball ihres reichen Nachbarn: Daniel Bernasconi (Artjom Gilz) ist fasziniert von der schönen Unbekannten. Er hinterlässt eine Geheimbotschaft im Garten ihrer Villa, lockt sie in ein exklusives Ambiente mit Champagner und Privatkonzert. Sein schamloses Werben erweckt in Nina eine bislang unbekannte Leidenschaft. Die Tatsache, dass zu Hause ihr aufopferungsvoller Ehemann Patrick (Franz Dinda) auf sie wartet, scheint bald vergessen ...

Ob "Fifty Shades of Grey" mit Dakota Johnson und Jamie Dornan in den Hauptrollen oder die "After"-Reihe mit Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin: Im Kino waren erotische Filme in den vergangenen zehn Jahren keine Seltenheiten – trotz der oftmals recht verhaltenen Kritik. In der Primetime der öffentlich-rechtlichen Sender suchte man vergleichbare Titel bislang aber vergebens. Doch selbst diejenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die beim doch recht vielsagenden Titel "Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt" nicht gleich an prickelnde Dusch-Szenen denken, haben nach weniger als fünf Filmminuten eine Ahnung: Hier wird sinnlich über Gardinen und Buchrücken gestrichen, von ihrer Freundin Jule bekommt Nina außerdem recht früh ein Spielzeug zur Selbstbefriedigung geschenkt.

Klischees, Klischees und noch mehr Klischees Auch wenn der Film mit Sicherheit nicht den Geschmack von allen ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauern trifft – für Hauptdarstellerin Cornelia Gröschel, die zuletzt oft in Krimis zu sehen war, kam die Rolle "zu dem Zeitpunkt genau richtig", wie sie im Senderinterview betont: "eine Figur, bei der es um Leidenschaft und Sinnlichkeit geht und weniger um eine Funktion, wie in diesem Fall die der Polizistin."

Leider nimmt sich der Film, der übrigens nicht nur auf Sylt, sondern auch auf Norderney gedreht wurde, dadurch auch ein Stück weit die eigene Spannung: Die Aufarbeitung des beruflichen Traumas wäre mit Sicherheit ein Stück weit interessanter gewesen als die doch recht vorhersehbare Handlung, die sich aus dem Auftauchen von Daniels Ehefrau Estelle (Anja Antonowicz) in der zweiten Filmhälfte ergibt. So jagt in dem 90-Minüter letztlich ein Klischee das nächste, untermalt von allzu dramatischer Musik.

In der ZDFmediathek landete "Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt" dennoch einen großen Hit: In den ersten 30 Tagen seit der Veröffentlichung am 31. Januar wurde der Film nach ZDF-Angaben bereits mehr als drei Millionen mal abgerufen. Auf die Frage einer Zuschauerin, ob es eine Fortsetzung geben wird, antwortete die Produktionsfirma Dreamtool bei Instagram ausweichend: "Hängt vom Erfolg ab."

Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt – So. 13.04. – ZDF: 20.15 Uhr

