Christina und Luca Hänni in der Ticket-Krise: Ihre Show ist in Gefahr

Christina und Luca Hänni haben mit unerwarteten Problemen bei ihren geplanten Live-Shows zu kämpfen. Trotz ihrer Beliebtheit in der "Let's Dance"-Fangemeinde laufen die Ticketverkäufe schleppend. Nun appellieren sie an ihre Fans und hoffen auf Unterstützung, um die Shows in Düsseldorf und Basel zu retten.

Dass sich Christina und Luca Hänni vor allem in der großen "Let's Dance"-Fangemeinde enormer Beliebtheit erfreuen, ist kein Geheimnis. 2020 lernten sich die beiden Stars in der RTL-Show kennen, seit August 2023 sind sie verheiratet und haben seit nun fast einem Jahr eine Tochter. In ihrem gemeinsamen Podcast "Don't worry be Hänni" gewährt das Paar intime Einblicke in das Leben als frischgebackene Eltern – und das offenbar so erfolgreich, dass der Talk live auf die Bühne kommen soll. Allerdings könnte sich genau dieser Plan jetzt doch noch einmal ändern ...