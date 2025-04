"Morlock Motors – Big Deals im Westerwald": Infos zum Start der 2. Staffel mit Michael Manousakis

Michael Manousakis, der ikonische Militaria-Händler, startet mit neuen Abenteuern in der zweiten Staffel von "Morlock Motors". 13 Oshkosh-LKW warten in Kalifornien auf ihre Verschiffung.

Wenn die Weltlage nicht so brisant und die Versorgung mit Militärausrüstung nicht Gegenstand von zynischem Machtgeschacher wäre, könnte die Vorfreude auf die zweite Staffel von "Morlock Motors – Big Deals im Westerwald" noch größer sein. Nach dem erfolgreichen Wechsel zu Kabel Eins startet Michael Manousakis, der Europas größten Handel für US-Waren betreibt, mit fünf neuen Folgen der mittlerweile zweiten Staffel durch. Diesmal fasziniert ihn ein ganz besonderer Deal: In Kalifornien hat er 13 Militär-Lastkraftwagen der Marke "Oshkosh" gekauft – und muss sie nun zur Verschiffung an einen texanischen Hafen überführen.