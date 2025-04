"Bares für Rares"-Händler outet sich offiziell als Schlager-Fan!

Der ZDF-Nachmittagshit "Bares für Rares" ist kein Ort für schrille Töne. Hier werden Fundstücke und Antiquitäten sorgsam begutachtet, geschätzt und mit etwas Glück auch verkauft. Seit sechs Jahren gehört David Suppes zur Riege der Händler in der von Horst Lichter moderierten Trödelshow. Nun gewährte der 36-Jährige einem "Bild"-Reporter Einblick in sein Zuhause in Wiesbaden. In der Hauptstadt des Bundeslandes Hessen betreibt Suppes mit seinem Vater Bernd zwei Antiquitätengeschäfte.