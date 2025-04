"G20" mit Viola Davis ab dem 10. April auf Amazon Prime

Im neuen Amazon Prime-Blockbuster "G20" (ab Donnerstag, 10. April, bei Amazon Prime) nimmt das Gipfeltreffen der 20 stärksten Wirtschaftnationen eine dramatische Wendung. "How To Get Away With Murder"-Star Viola Davis spielt die US-amerikanische Präsidentin, die sich, ihre Familie und die anderen Staatsoberhäupter aus einer hoch gefährlichen Lage zu retten versucht. Der actionreiche Politthriller schneidet Themen an wie Währungscrashs, Deepfakes und Misinformation an, aber wirklich beeindruckend ist hier vor allem eines: die Action.