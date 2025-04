"Promis unter Palmen": Drama und Zoff überschatten das große Finale!

Was zunächst nach einem harmonischen Abend aussah, entpuppte sich als kleiner Skandal in der thailändischen Villa. Als nämlich die bereits ausgeschiedenen Stars zur großen Final-Party auftauchten, ging die Stimmung schnell den Bach runter. Cosimo, der später zum Sieger der Staffel gekürt wurde, ließ seiner Frustration freien Lauf: "Als die weg waren, war gute Laune. Jetzt kommen die und bringen wieder diese Kackstimmung mit."

Und Cosimo hatte gute Gründe, sich zu ärgern. Kim Virginia und Nikola turtelten offen miteinander, während Nikola am Tag zuvor noch mit Melody geflirtet hatte. Kim jedenfalls wollte kein Drama unversucht lassen und stichelte in Sachen Liebesgeständnis, das Melody Tage zuvor an Menowin geäußert hatte, gegen ihre Konkurrentin. Der Sänger ließ sich jedoch zu keinem Zeitpunkt auf Kim Virginias Anspielungen ein und erklärte, er habe alles mit Melody geklärt. Ihre Enttäuschung stand Kim Virginia daraufhin ins Gesicht geschrieben - allerdings nicht lange

Eskalation zwischen Yvonne Woelke und Iris Klein

Der wahre Eklat ereignete sich nämlich kurze Zeit später. Yvonne Woelke, die Iris Klein während der Show eine „Entschuldigung“ abgerungen hatte, ließ kein gutes Haar an ihrer Kontrahentin: "Ich wollte dir nur sagen, du hast dich ja so nett entschuldigt in der Show hier. Die nehme ich natürlich nicht an, weil ich denke, du nimmst das nicht ernst und du meinst das auch nicht ernst und du machst das auch nur vor der Kamera, damit du so ein bisschen gut dastehst. Aber ich habe ja gemerkt, wie du bist und ich muss sagen, ich habe wirklich ein ekelhaftes, großes Monster hier kennengelernt und das bist du."