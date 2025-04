"Your Friends & Neighbors": Jon Hamm über die Superreichen

Jon Hamm brilliert als Coop, der in der Apple-Serie "Your Friends & Neighbors" nach dem Verlust von Frau und Job einen riskanten Rachefeldzug gegen die Reichen startet. Spannende Einblicke in die glänzende Fassade der Oberschicht, inszeniert von Craig Gillespie.

Eine schöne Frau, zwei tolle Kinder, ein gut bezahlter Job – und nicht zu vergessen, das großzügige Haus: Noch vor wenigen Monaten war Coops (Jon Hamm) Leben nah am Optimum. Doch dann ließ sich seine Gattin Mel (Amanda Peet) auf eine Affäre mit einem einstigen NBA-Star ein und sich schließlich scheiden. Als wäre das nicht genug des Übels, wird der Hedgefonds-Manager auch noch von seinem Chef auf die Straße gesetzt. Kein Job, keine Frau, kaum mehr Geld: Unter dieser Prämisse beginnt Coop in der Apple-Serie "Your Friends & Neighbors" (ab 11. April), in die Häuser seiner wohlhabenden Freunde einzubrechen.

Wobei: Freunde? – Eigentlich verachtet Coop das superreiche Klientel der Bonzengegend Westmont Village. Als Erzähler im Off lästert er über die "endlose Parade des verschwenderischen Konsumverhaltens" im Golfclub und blickt herab auf "reiche, mittelalte Männer", die sich über die Güteklasse ihrer Scotch-Sammlung, ihr Golf-Handicap und die PS ihrer schnittigen Sportwagen definieren.

Die zweite Staffel der Apple-Serie ist bereits gesichert Weil sich der Unterhalt der Kinder samt Privatschule und andere teure Annehmlichkeiten nicht von selbst bezahlen, beschließt Coop aus einer Laune heraus, sich mittels Diebestouren an seinem wohl betuchten Umfeld zu bereichern. Wird er zunächst "nur" Zeuge von kleineren Betrügereien und Affären hinter den akkurat verputzten Fassaden der titelgebenden Freunde und Nachbarn, begibt sich Coop rasch unversehens in große Gefahr. Der gleich zu Beginn der Serie zu sehende Tote inmitten einer Blutlache ist schließlich mehr als nur ein böses Omen ... Noch dazu hat ihn die knochenharte Pfandleiherin Lu (Randy Danson) ins Visier genommen.

Auch wenn Coop ein echtes Ekel sein kann, fällt es vor den Bildschirmen schwer, nicht Sympathie für den zunehmend vereinsamten Alleingänger zu entwickeln. Das Mitleid mit Coops "Opfern" – Menschen mit begehbaren Kleiderschränken mit der Größe einer Einzimmerwohnung und Konzertflügeln in der prunkvollen Wohnzimmerhalle also – hält sich dagegen in Grenzen. Kommentiert von Teilzeitphilosoph und 24/7-Zyniker Coop bietet "Your Friends & Neighbors" einen kurzweilig-unterhaltsamen Ausflug in die Welt der Reichen und Schönen.

Regisseur Craig Gillespie ("I Tonya") setzt in der Serie von Jonathan Tropper ("Warrior") den Blick durchs Schlüsselloch in stylischen Hochglanzbildern um. Neun Folgen lang folgen Streamingfans der abwechslungsreich inszenierten Apple-Serie, die beim Streaminganbieter des Techgiganten offenbar hoch im Kurs steht: Schon bevor "Your Friends & Neighbors" überhaupt gestartet ist, gab Apple bekannt, dass eine zweite Staffel folgt.

