Barbara Schöneberger und Mickie Krause über ihre sportlichen Geheimnisse

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" spricht Barbara Schöneberger mit Mickie Krause über Marathonlaufen und gibt intime Einblicke in ihr sportliches Hobby.

Barbara Schöneberger bei einem Marathon? Das könne sich die Moderatorin nun wirklich nicht vorstellen, wie sie in der neusten Folge ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" ihrem Gast Mickie Krause über sein großes Hobby verrät. "Es ist schon so, dass mein Körper für einen Marathon nicht gebaut ist", erklärt die 51-Jährige und ergänzt, dass sie ihr "ganzes Leben lang BHs, die mir die Brüste bis unters Kinn ziehen", tragen würde. Ihre Oberweite wolle sie sich nicht "beim Marathon wieder schlaff" laufen.

Das könne Mickie Krause eher nicht nachempfinden, gesteht der Schlagersänger. Er führt aus, was ihn am Marathonlaufen so reizt: "Es geht ja um die Leidenschaft. Du musst ansatzweise motiviert sein, um zu sagen: 'Ich laufe einen Marathon.' So wie man ein Haus bauen muss, wie man einen Sohn zeugen muss."