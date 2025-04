Er blieb cool: Dennis Quaid als Serienkiller in "Happy Face"

Er ist längst ein fester Bestandteil in Hollywood: Seit den 70ern steht Dennis Quaid vor der Kamera – mit Durchbruchsrollen in Filmen wie "The Right Stuff" oder "The Big Easy". Der US-Amerikaner hat in seiner langen Karriere schon viele Rollen verkörpert: Astronauten, Cowboys, Helden, gebrochene Männer – aber selten Figuren, die so tief in menschliche Abgründe blicken lassen wie seine neueste Rolle in "Happy Face" (Paramount+ & WOW).