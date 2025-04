Bombendrohung: Stalker von Hollywoodstar Scarlett Johansson verhaftet

Scarlett Johansson wird erneut von einem Stalker bedroht. Michael Joseph Branham, der sich seit Jahren an sie klammert, wurde in Manhattan verhaftet, nachdem er mit einem Bombenanschlag auf das "Saturday Night Live"-Studio gedroht hatte. Dort arbeitet der Ehemann der Schauspielerin, Colin Jost.

Seit Jahren wird Hollywoodstar Scarlett Johansson nun bereits von einem Stalker belästigt. Mit einer Klage wollte sich der Hollywoodstar Ende 2023 Michael Joseph Branhams entledigen. Gebracht hat es allerdings wenig: Laut Berichten der "Daily Mail" konnte die einstweilige Verfügung nicht zugestellt werden. So blieb Branham ein Teil von Johanssons Leben – und sorgte nun für einen negativen Höhepunkt seiner Besessenheit. Weil er gedroht hatte, das Studio von "Saturday Night Live" in die Luft zu sprengen, wurde der 48-Jährige am Mittwoch in Manhattan verhaftet.