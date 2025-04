"Let's Dance" fällt bald aus – Das ist der Grund!

„Let’s Dance“ geht in die heiße Phase – und doch gibt es in wenigen Wochen eine ungewohnte Pause. Wer sich auf spektakuläre Choreografien, glitzernde Outfits und scharfe Jury-Urteile am 18. April gefreut hat, wird enttäuscht: Die Tanzshow pausiert.

Karfreitag ist einer der wichtigsten Feiertage im Christentum. Er erinnert an die Kreuzigung Jesu Christi und wird traditionell mit Ruhe und Besinnung begangen. Deshalb gibt es in Deutschland ein Verbot für laute Feiern und öffentliche Tanzveranstaltungen – je nach Bundesland unterschiedlich streng geregelt.

Wie streng ist das Tanzverbot in Deutschland?

Das Verbot gilt in allen 16 Bundesländern, doch die Details variieren. In Bayern und Baden-Württemberg ist es besonders streng: Hier dürfen weder Tanzveranstaltungen noch große Sport-Events oder öffentliche Musikaufführungen stattfinden. In anderen Bundesländern wie Berlin oder Bremen sind die Regeln etwas lockerer, doch auch hier wird das Tanzen an Karfreitag eingeschränkt.