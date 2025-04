Nach Aus beim „Bergdoktor“: Franziska-Darstellerin Simone Hanselmann mit neuer Rolle

Neben der Rolle Anne ging in der ZDF Serie „Der Bergdoktor“ in der 15. Staffel nun auch Simone Hanselmann, welche die Rolle der Franziska spielte gemeinsam mit Baby Johann. Sie hatte noch einen Gastauftritt in der Serie, widmet sich nun aber neuen Projekten.

In der 15. Staffel von „Der Bergdoktor“ ist es gleich zu mehreren Abschieden gekommen. Franziska samt Baby Johann, Franziskas Mutter Thea und Anne sagten goodbye. Und gleich nach der finalen Folge verkündeten Anne Darstellerin Ines Lutz und Franziska Darstellerin Simone Hanselmann ihren endgültigen Ausstieg aus der erfolgreichen ZDF-Serie. Nach dem Serien-Aus war Ines Lutz inzwischen aber wieder im Fernsehen präsent, u.a. in der Serie „Frühling“ an der Seite von Simone Thomalla, welche die Rolle der Dorfhelferin Katja Baumann verkörpert.

Simone Hanselmann startet auf ProSieben neu durch Während Ines Lutz also in weiteren Produktionen zu sehen war, ist es um die Franziska Hochstetter Darsteller Simone Hanselmann eher ruhig geworden. Doch das wird sich nun ändern: Bald wird die 45-jährige in der ProSieben-Serie „Die Cooking Academy“ in eine der Hauptrollen schlüpfen. Die Serie spielt an einer Kochschule für die Sterne-Gastronomie, worin in Anlehnung an ITV Studios „Freundschaft, Intrigen, Liebe, Konkurrenzkampf, Familienbande, Leistungsdruck, Leidenschaft und natürlich der Appetit auf mehr“ auf dem täglichen Speiseplan stehen.

Simone Hanselmanns neue Rolle in „Die Cooking Academy“ In der 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ war Simone Hanselmann zuletzt in einer Episodenrolle zu sehen, seither nicht mehr. Vielleicht wird es noch einmal ein Wiedersehen geben, es wird sich zeigen, was die Zukunft bringt. Jetzt aber steht sie für die tägliche Serie „Die Cooking Academy“ vor der Kamera, in der sie die strenge Academy-Leiterin spielt. In weiteren Rollen sind u.a. auch Mirco Wallraf, der einen aufbrausenden Starkoch und Dozenten verkörpert zu sehen und Lea Marlen Woitack, welche einem breiten Publikum vor allem aus der Daily Soap „GZSZ“ und „Sturm der Liebe“ bekannt sein dürfte.