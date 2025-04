Bundesliga-Freitag: Sky setzt auf legendäres Kommentatoren-Duo

Sky sichert sich die Rechte an den Bundesliga-Freitagsspielen und setzt auf ein neues Kommentatoren-Duo: Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld. Mit diesem generationenübergreifenden Team will Sky den Fans ein besonderes Erlebnis bieten.

Ab der Saison 2025/2026 ist im Rechtedickicht rund die Fußball-Bundesliga alles anders: Während die traditionsreiche Samstagskonferenz zu DAZN abwandert, sicherte sich Sky die Übertragungsrechte für die Freitagabendspiele. In der Kommentatorenkabine setzt der Sender dabei auf erfahrenes Personal: Wie Sky am Freitag bekannt gab, begleiten Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld die Spiele. Das tun die beiden aber nicht etwa im Wechsel – sondern als Kommentatoren-Duo.

Die neue Bundesliga-Saison startet am 22. August. Sky hat die Übertragungsrechte für die Freitagsspiele und die Einzelspiele am Samstag inne. Die Konferenz am Samstag und die Einzelspiele am Sonntag gibt es beim Konkurrenten DAZN zu sehen.