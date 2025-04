Kings League Deutschland: Hallenturnier von Fußball-Legenden live auf RTL+

Mit einem Mix aus Entertainment, innovativen Spielregeln und Creator-Power will die Kings League ihre Fangemeinde erreichen und vergrößern. Jetzt ist das Format, das 2022 von Gerard Piqué in Zusammenarbeit mit anderen Fußballpersönlichkeiten und Internet-Streamern in Barcelona gegründet wurde, auch in Deutschland zu sehen.

Acht Teams treten dabei gegeneinander an. Angeführt von Fußall-Legenden und Stars wie Mario Götze und Hasan Salihamidžić sowie von prominenten Content Creatoren wie Papaplatte, Trymacs, BastiGHG, Zarbex, Filow und Younes Zarou steht ab 12. April der Kampf um den Titel an.

Raab teilt gegen Sophia Thomalla aus: "ein bisschen komplizierter als bei 'Are You the One?'"

Übertragen werden die Begegnungen beim Streamingportal RTL+ – und das "live und for free", wie RTL am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt machte. Moderatorin Vivian Bahlmann berichtet an den Spieltagen live aus den MMC Studios in Köln. Dort liefert sie aktuelle Analysen und begrüßt prominente Gäste.