Not-OP bei Anna-Carina Woitschack: "auf einmal totale Schmerzen"

Anna-Carina Woitschack musste wegen einer akuten Nagelbettentzündung in die Notaufnahme und sich einer Operation unterziehen. Trotz der Schmerzen bleibt sie aktiv und gibt ihren Fans ein Gesundheitsupdate auf Instagram.

Sie meldet sich bei ihren Fans – und sorgt mit einem ungewohnten Anblick für Aufsehen. Auf Instagram zeigt sich die Schlagersängerin auf Krücken. Der Grund: eine Nagelbettentzündung, die operiert werden musste. "Keine Sorge, sieht schlimmer aus, als es ist", beruhigt sie ihre Follower. Die 32-Jährige steckt mitten in TV-Aufzeichnungen. Der Fuß soll nun geschont werden.

Eine umgehende OP

In ihrer Instagram-Story erklärt Woitschack, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten seien. "Ich habe auf einmal totale Schmerzen im großen Zeh bekommen. Hat sich übers Wochenende angebahnt und war plötzlich ganz krass." Salben hätten nicht geholfen, also ging es für die Sängerin direkt in die Notaufnahme. Dort wurde sie umgehend operiert.