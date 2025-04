Der neue Cast von "LOL: Last One Laughing"

Michael 'Bully' Herbig präsentiert die sechste Staffel von "LOL: Last One Laughing" auf Amazon Prime Video. Zehn Promis, darunter Hazel Brugger und Florian David Fitz, kämpfen um den Sieg.

Wiedermal bringt er zehn Entertainment-Künstler zusammen, die in "LOL: Last One Laughing" vor der Herausforderung stehen: "In sechs Stunden gilt – null Lacher erlaubt!" Jetzt sind die Promis bekannt, die in der sechsten Staffel in den Comedy-Ring steigen werden.

Einfacher wird es nicht: Wer 50.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen will, darf keine Regung zeigen, wenn die Konkurrenz mit Stand-Up-Comedy und Improvisation Lacher auslösen will. Wer zweimal versagt, fliegt raus. Gastgeber Michael "Bully" Herbig schaut sich in seinem Kontrollraum jede Regung ganz genau an.

Mit dem Pokerface zum Sieg Die alten Hasen LOL-Profi Hazel Brugger ("Wer stiehlt mir die Show?"), die es bei ihren vierten Teilnahme endlich zum Sieg schaffen will, und Ralf Schmitz ("Wer isses?"), der zum zweiten Mal dabei ist, geben sich in der sechsten Staffel erneut die Ehre. Als motivierte Herausforderer gehen wiederum erstmalig an den Start: Schauspieler Florian David Fitz ("Der Spitzname"), Schauspieler Jürgen Vogel ("Der Pfau"), Comedian Till Reiners ("Till Reiners' Happy Hour"), Moderatorin Ariane Alter ("Late Night Alter"), Comedian Lutz van der Horst ("Die heute-show"), Comedienne Helene Bockhorst ("Quatsch Comedy Club"), Autor und Moderator Riccardo Simonetti ("Salon Simonetti") sowie Musiker und Moderator Giovanni Zarrella ("Die Giovanni Zarrella Show").

Michael "Bully" Herbig erklärt: "Jede Staffel hat ihren eigenen Charme, davon lebt LOL. Die Zusammenstellung des Ensembles ist immer wieder auch ein Experiment. Während der Show haben wir keinen Einfluss auf das, was die Gäste so alles anstellen. Das macht jede Staffel so besonders und überraschend!"

Neue Folgen auf neuem Prime-Sender Das extrem spaßige "spaßfreie" Format geht ab Gründonnerstag, den 17. April, bei Amazon Prime Video in die neue Runde. Zu sehen sind die sechs neuen Folgen immer donnerstags im Doppelpack um 20.15 Uhr beim neuen Prime Video TV-Sender. Denn der feiert ebenfalls an Gründonnerstag Premiere.

