Fans skeptisch: ProSieben kündigt Klaas Heufer-Umlauf als neuen Verbraucherguru an

Neustart für Klaas Heufer-Umlauf: Nach dem Ende seiner Show "Late Night Berlin" vermelden ProSieben und Joyn , dass der Entertainer der Kopf des neuen Verbrauchermagazins "Experte für alles" wird. Gemeinsam mit einem Team von Fachleuten soll er demnach als Moderator verschiedene Themen untersuchen, die für die Zuschauerinnen und Zuschauer in ihrem Alltag relevant sind.

"Wie spare ich beim Bahnfahren? Welche Schadstoffe sind in unseren Konsumgütern? Quo Vadis Medizin-Standort Deutschland? Klaas steht mit Rat und Tat zur Seite", heißt es in einer Ankündigung des Senders. Als Moderator des neuen Formats wolle der 41-Jährige Antworten und Orientierung im Verbraucher-"Dschungel" liefern, hilfreiche Tipps geben und Lösungsansätze vorstellen.

"Ich freue mich sehr, dass ProSieben mit einem Verbrauchermagazin jetzt noch näher an die Zuschauerinnen und Zuschauer heranrückt", wird ProSieben-Chef Hannes Hiller in der Mitteilung zitiert. Die Premiere von "Experte für alles" sei noch in diesem Frühjahr geplant.