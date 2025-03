Ex-"Promis unter Palmen"-Teilnehmer Chico mit neuer Freundin: "Leute, ich bin vergeben"

Lotto-Millionär Chico ist wieder verliebt! Acht Monate nach der Trennung von Candice Newgas hat der 44-Jährige neues Liebesglück gefunden. Auf Instagram teilte Chico, der eigentlich Kürsat Yildirim heißt, die frohe Botschaft mit seinen Fans. In seinen Storys zeigte er sich voller Freude. "Leute, ich bin vergeben wieder, ich hab neue Freundin, ich bin verliebt, ich hab Schmetterlinge im Bauch", verkündete er strahlend seinen mehr als 850.000 Followern. Sein Glück will der Lottogewinner bald mit einem Liebesurlaub feiern. Vorbereitungen wie Friseur, Fußpflege und Shopping seien schon erledigt.

Auch seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus der Reality-Show "Promis unter Palmen" freuen sich für ihn. Ex-DSDS-Kandidat Cosimo (43) gratulierte via Instagram-Story und betonte, dass Chicos neue Freundin "eine gute Person" sei. Sie möge ihn "so wie du bist und nicht wegen deinem Geld". Auch Melody Haase (31) wünschte Chico öffentlich alles Gute und hofft, seine Partnerin bald kennenzulernen.

Interessant ist jedoch ein Detail: Möglicherweise ist Chico schon länger vergeben. In einem Interview mit "Der Westen" ließ er vor Kurzem durchblicken, dass er sich während der Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" in Thailand am meisten auf seine Partnerin gefreut habe. Die Show wurde bereits im November 2024 gedreht – ist er also schon seit vier Monaten wieder in festen Händen?