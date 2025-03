"Zimmer im Grünen – Herzenswege": Kritik zum Familiendrama mit Janina Fautz und Aglaia Szyszkowitz

In "Zimmer im Grünen" kehrt Lisa Krapp (Janina Fautz) nach einem Schicksalsschlag in ihre Heimat zurück, um vor wichtigen Entscheidungen in der Familienmanufaktur zu stehen. Mit sympathischen Charakteren und einer idyllischen Kulisse bietet der Film viel Raum für weitere Geschichten.

Zimmer im Grünen – Herzenswege Drama • 30.03.2025 • 20:15 Uhr

Frieda (Therese Hämer) beschreitet in der zweiten Lebenshälfte neue Wege: Sie hat ihren Dreiseithof im fiktiven Krachgarten im hessischen Vogelsbergkreis zu einem "B&B" umgewandelt: "Bed and Breakfast", erklärt sie ihrer ratlosen Nachbarin: "Die Kinder sagen, das klingt internationaler". Erste Gäste lassen im ZDF-Film "Zimmer im Grünen" (Regie: Felix Ahrens, Buch: Astrid Ruppert, Sophia Krapoth) nicht lange auf sich warten ... Da wäre zunächst Heinrich Ruländer (Tobias van Dieken): Seine Familie lebte einst in Krachgarten, zog dann jedoch weg, weil Heinrich "hochbegabt" war: "Ich war zufällig in der Gegend", sagt er: "Und da ist mir aufgefallen, wie besonders ruhig es hier ist. Und da habe ich mir gedacht: Ich bleibe eine Nacht".

Zerrissen zwischen Familie und eigenem Leben Lisa Krapp (Janina Fautz) ist ebenfalls in Krachgarten aufgewachsen. Inzwischen wohnt sie in Berlin, arbeitet als Comic-Zeichnerin und hat ein Stipendium für ein renommiertes Institut in New York erhalten. Der Umzug mit ihrem Freund Louis (Eugene Boateng) steht kurz bevor. Doch während das Paar bereits fleißig Kisten packt, erreicht die junge Frau eine schreckliche Nachricht: Ihr Vater Wilhelm (Martin Lindow) hat einen Schlaganfall erlitten. "Es ist sehr ernst", sagt seine neue Partnerin Heide (Aglaia Szyszkowitz) am Telefon. Lisa überlegt nicht lange und fährt Hals über Kopf zurück in ihre alte Heimat.

Mit Heide kommt Lisa seit dem Tod ihrer Mutter nicht klar. Deshalb beschließt sie, nicht zu Hause, sondern auch bei Frieda zu wohnen. Ganz aus dem Weg gehen kann sie Heide aber nicht. Schließlich ist sie die Sekretärin in der Ledertaschenmanufaktur von Lisas Vater. Dort stehen ausgerechnet jetzt wichtige Entscheidungen an. Da Wilhelm weiter außer Gefecht gesetzt ist, muss Lisa entscheiden, ob sie die Geschäftsleitung im Traditionsunternehmen übernehmen will ...

Film schreit nach einer Fortsetzung "Zimmer im Grünen – Herzenswege" ist ein sehenswerter Film mit sympathischen Figuren und einer idyllischen Kulisse. Die Zerrissenheit der Hauptfigur zwischen den Verpflichtungen gegenüber der Familie in der Heimat und dem Wunsch nach einem eigenständigen Leben können vermutlich viele nachempfinden. Lisa, so viel sei vorab verraten, wird ihre Entscheidung im Verlauf des Films treffen.

Dennoch wünscht man sich, dass "Zimmer im Grünen" als Reihe fortgesetzt wird. Da es Heinrich so gut in Krachgarten gefällt, dass er seinen Aufenthalt ein ums andere Mal verlängert, gäbe es sicher noch so manche Geschichte zu erzählen. Ob es letztlich so weit kommt, ist bisher noch nicht bekannt. In der ZDFmediathek steht "Zimmer im Grünen – Herzenswünsche" bereits am Samstag, 22. März, zum Abruf bereit.

