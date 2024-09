"Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution": Kritik zum Film über Proteste in der DDR

2017 erschien "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" von Peter Wensierski. In diesem Sachbuch nähert sich der Autor einer Gruppe von jungen Leuten an, die man 1989 auch auf Fernsehbildern sehen konnte, die es in den Westen geschafft hatten. Es waren Bilder von Leipziger Demonstranten, die zunächst gegen Umweltzerstörung und bald auch für Freiheit und den Sturz des DDR-Systems demonstrierten. Autor Thomas Kirchner ("Der Turm", "Kruso") hat ein Drehbuch aus diesem Stoff gemacht, wobei die Leipziger Systemgegner von damals nicht eins zu eins in den Plot einflossen, sondern in fiktionalen "Mischfiguren" verschmolzen. 3sat wiederholt den Feel-Good-Wendefilm "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution", der im Jahr 2021 Premiere im Ersten feierte.

Im Mittelpunkt steht die "Coming of Age"-Reise einer 19-Jährigen: Franka Blankenstein (Janina Fautz) wächst als Tochter von unpolitischen, eher systemtreuen Eltern in Leipzig auf. Ihr kleiner Bruder ist früh verstorben. Wahrscheinlich war die Umweltzerstörung in ihrer Heimat an seinem chronischen Leiden schuld. Als Franka Stefan (Ferdinand Lehmann) kennenlernt, ist sie fasziniert von der Energie des jungen Mannes. Stefan ist in einer Umweltgruppe aktiv, die unter dem Schutz der Kirche steht. Franka wird bald Teil dieser Gruppe, die an eine politisch klar fokussierte Flower-Power-Jugendbewegungs-Variante der DDR erinnert. Natürlich werden die jungen Leute von der Stasi auf Schritt und Tritt beobachtet, verfolgt und eingeschüchtert. Als deren Protestaktionen immer politischer werden und grundsätzlich das System infrage stellen, eskaliert die Situation ...