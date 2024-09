ProSieben degradiert 'Superduper Show': Bill und Tom Kaulitz kritisieren Sender

"Wir haben diese Woche richtig schön auf den Sack bekommen", ärgert sich Tom Kaulitz in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Der Grund: Nach mauen Quoten warf ProSieben die in der vergangenen Woche gestartete "Superduper Show" mit den Kaulitz-Brüdern nach nur einer Sendung aus dem Programm.

"Ich liebe auch, wie alle sagen: Bill und Tom fliegen aus dem TV", gibt sich Bill Kaulitz im Podcast genervt. "Vorher sagen alle: Oh, das ist jetzt die neue Show von Katrin Bauerfeid und ProSieben, und dann heißt es: Bill und Toms neue Show." Der Sänger ist sich sicher: "Da saßen wieder alle und dachten sich: Da können wir uns mal wieder richtig abreagieren an den Kaulitz-Zwillingen."

Zum 14. Mal wird 'The Voice of Germany' gesucht. Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad wollen ihr Stimm-Talent zum Sieg führen. Die lange Liste der bisherigen Gewinner zeigt, dass die Show ein Sprungbrett für viele Talente ist. Die neuen Coaches versprechen eine spannende Staffel.

The Voice of Germany: Staffel 14 mit nostalgischem Coach-Line-up

Tom Kaulitz: "Da kriegen wir natürlich auf die Fresse"

Bill spricht Klartext: "Die Sendung ist nur von dem Sendeplatz genommen worden und kriegt einen neuen Sendeplatz. Das heißt: Sie wird umverlegt, weil der Sender mitbekommen hat, dass Dienstag nicht so clever war." Auch den Unterföhringer Privatsender nehmen die Tokio-Hotel-Musiker in die Kritik: "ProSieben war so clever, dass sie gesagt haben am Anfang: 'Weißt du was, wir machen eine Familiensendung für Kinder, das zeigen wir schön am Dienstagabend.'"