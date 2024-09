"Alle nicht ganz dicht": Kritik zur ZDF-Komödie mit Ulrike Kriener

In der Komödie 'Alle nicht ganz dicht' sorgt Ulrike Kriener als Barbara Lucke für ordentlich Wirbel in ihrer Firma. Die New-Work-Komödie unter der Regie von Lars Jessen ist bereits in der ZDFMediathek abrufbar und läuft nun im linearen ZDF-Programm.

Alle nicht ganz dicht Komödie • 26.09.2024 • 20:15 Uhr

"Barbara Lucke könnte eine Freundin von mir sein", sagt Schauspielerin Ulrike Kriener ("Kommissarin Lucas"), "aber eine, bei der man sich immer wieder gegen ihre Frechheit und Übergriffigkeit zur Wehr setzen muss." Besagte Frau Lucke ist eine "MmL" – Mitarbeiterin mit Lebenserfahrung – in einem Versandhaus, seit 30 Jahren fester Bestandteil des Betriebsrates, und sie wird ganz plötzlich in eine neue Abteilung versetzt, wo sie kurz vor der Rente als Sachbearbeiterin einen Neuanfang hinlegen soll. Was man Leuten heutzutage eben so zumutet. Zu allem Übel ist ihr direkter Vorgesetzter dort ihr Sohn Bastian (Tim Oliver Schutz). Doch die "rote Barbara" denkt nicht daran, brav an ihrem "Share Desk" zu sitzen, und nimmt den Kampf auf – auch ein bisschen mit sich selbst. Die New-Work-Komödie "Alle nicht ganz dicht" unter der Regie von Lars Jessen ist bereits in der ZDFMediathek abrufbar, jetzt läuft sie auch im linearen ZDF-Programm.

Anglizismen für mehr Dynamik? Please no! Die Sektgläser stehen bereit, nur der afrikanische Dip fehlt noch. Barbara Lucke möchte auf ihre erneute Wahl zur Betriebsrätin mit der gesamten Belegschaft des Sander-Versands anstoßen. Doch es kommt anders: Die exzentrische und durchaus selbstgefällige Barbara fliegt aus dem Amt und soll die Zeit bis zur Rente an einem geteilten Schreibisch in der Abteilung "Wäsche-Bad" verbringen.

Bastian, den sie als ehemals allein erziehende Mutter noch immer nicht aus den Fängen lassen kann, möchte sie lieber heute als morgen in den Ruhestand schicken, um möglichst ungehindert die Karriereleiter erklimmen zu können. Denn Barbara ist weder eine Hilfe, noch möchte sie es sein: Über Co-Working-Tools, Video-Meetings, E-Learnings und Changemanagement macht sie sich lustig, und da sie im Betriebsrat viel für ihre Mitarbeiter durchboxen konnte, hat sie schnell ein paar Helfer an der Seite, die sie für ihren Job, mit dem sie vollständig überfordert ist, einspannen kann.

Natürlich steht damit nicht nur Krach im Hause Lucke an, sondern auch mit Bastians Assistentin und heimlicher Flamme Yasemin (Sevda Polat), die Barbara von einer Nachschulung zur nächsten schicken möchte. Doch auch wenn Barbara keine Ahnung hat, was ein "Call for Papers" ist, weiß sie ganz genau, was sich in der Chefetage zusammenbraut, und das ist nichts Gutes ...

Entstanden ist mit "Alle nicht ganz dicht" eine gelungene, zeitweilig schräge Komödie mit durchaus ernsten Aspekten, die dem der "Hauptsache neu, egal, was sich bewährt hat"-Trend mit Sitzsäcken in Büros, flachen Hierarchien und einer Flut absurder Anglizismen den Spiegel vorhält: So wie Barbara geht es nicht wenigen Älteren, die mit der rasanten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr mithalten können, wie Autor Andreas Altenburg weiß. Die schnoddrigen Dialoge zwischen Barbara und ihrem um Geduld bemühtem Umfeld machen Spaß, und da Barbara eben trotz ihrer menschlichen Schwächen keine Loserin ist, kommen die, die es verdient haben, auch nicht ungeschoren davon.

Andreas Altenburg (Kult-Radio-Comedy "Frühstück bei Stefanie") bezog nach einem ersten Treffen mit Ulrike Kriener deren Ansätze beim Feinschliff der Figur der Barbara Lucke mit ein. Die Schauspielerin, die 20 Jahre lang als "Kommissarin Lucas" ermittelte, zeigt in dieser neuen Rolle, was sie neben der Polizeiarbeit noch kann: witzig sein. Wie sie im Interview verriet, soll darauf ihr neuer beruflicher Schwerpunkt liegen. Drei weitere Komödien sind in Vorbereitung.

Alle nicht ganz dicht – Do. 26.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.