"auslandsjournal frontlines: KI im Krieg": Infos zur ZDF-Reportage über die neue Kriegsführung

Dass Maschinen Krieg führen und Computer die Kontrolle auf dem Schlachtfeld übernehmen, war vor nicht allzu langer Zeit noch SciFi-Filmen à la "Terminator" vorbehalten. Mittlerweile schreitet die Entwicklung dank Künstlicher Intelligenz rasant voran: Ob rettende Roboter oder tötende Drohnen – der Einsatz modernster KI-Technologie im Kampf ist inzwischen selbstverständlich. Klar ist auch, dass daraus mannigfaltige politische und moralische Fragen erwachsen: Darf KI töten? Können Computer mögliche Ziele rationaler auswählen? Wie behalten Menschen die Kontrolle? Der neue "auslandsjournal"-Beitrag im Zweiten widmet sich den wichtigsten Fragen zum Thema – und begibt sich an die Kriegsschauplätze nach Israel und in die Ukraine, wo bei der Planung und auf dem Schlachtfeld schon heute KI zum Einsatz kommt.

Macht Künstliche Intelligenz die Kriegsführung tatsächlich zielgerichteter und effektiver? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass der Einsatz von Waffen dadurch noch gefährlicher und weniger beherrschbar wird? Was geschieht, wenn Kriegs-KI in die Hände von unberechenbaren Staaten und Akteuren gerät? Auf der Suche nach Antworten spricht ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf in ihrem Film mit Soldaten, Generälen und Experten über Gefahren und Chancen. In der Ukraine kann man beide Seiten beobachten: Einerseits können Roboter verletzte Soldaten und Zivilisten bergen; andererseits sorgen Kampfdrohnen für eine neue Dimension tödlicher Angriffe. An der Front erfährt das "auslandsjournal"-Team auch, dass die ukrainische Armee bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriff große Hoffnungen in die KI setzt.