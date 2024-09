Hunde-Senior zieht bei Detlef Steves ein: Wie reagiert Ersthund Kai Uwe?

Das Paar hat zu Hause in Moers bereits "eine kleine Rentner-Gang", bestehend aus Ersthund Kai Uwe, einer 14-jährigen Englischen Bulldogge und Chihuahua Minki (11). "Tierschutz ist für uns ganz wichtig geworden. Früher haben wir weg geguckt, sage ich ganz ehrlich", gesteht die TV-Bekanntheit. Durch seine Freundschaft mit "Hundeprofi" Martin Rütter hat er auch Tierschützerin Anja Plötze kennengelernt, die mit ihrem Verein "Notfellchen Rumänien" seit Jahren Straßenhunde rettet und sie in ein liebevolles Zuhause vermittelt.

Auch Martin Rütter gesteht: "Ich mache jetzt seit 30 Jahren Tierschutz, aber es gibt immer noch Momente, wo ich weine, weil ich das so schlimm finde, was da passiert. Aber es ist natürlich auch Antrieb zu sagen: Wenn ich es nicht mache, wer soll es denn dann machen?", sagt der 50-Jährige, der nun schon in der dritten Staffel "Die Unvermittelbaren" Hunde vorstellt, die niemand haben will.

"Deffi" fürchtet ungleichen Hundekampf

Dann ist es so weit: Mitten in der Nacht fahren Detlef, sein bester Freund Andreas und Hundetrainerin Ellen Marques zum Treffpunkt, um den Hundetransport aus Rumänien in Empfang zu nehmen. "Er ist so süß!", ist "Deffi" völlig aus dem Häuschen, als er "Opi" das erste Mal in den Armen hält. Auch Trainerin Ellen strahlt: "Next stop: Happy end!"