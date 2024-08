RTL startet zweite NFL-Saison mit Live-Berichterstattung aus den USA

Football-Fans müssen sich nur noch viereinhalb Wochen gedulden, dann ist die NFL-Sommerpause vorbei. RTL, das die Free-TV-Rechte an US-amerikanischen Profiliga hält, hat nun angekündigt, am crossmedialen Inhalteangebot auf allen Kanälen sowie am Sendekonzept seiner Live-Berichterstattung zu feilen. Das Versprechen des Kölner Senders an die NFL-Fans lautet: "noch mehr US-Feeling". Dafür will RTL seine Präsenz in den USA verstärken und vermehrt live aus den US-Stadien berichten.