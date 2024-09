Daniela Katzenberger fühlt sich bei Bikini-Contest wie am Pornoset: "Ich muss so heulen"

Daniela Katzenberger gibt in der VOX-Show 'Daniela Katzenberger' Einblicke in ihre Vorbereitung für einen Bikini-Fitness-Contest. Wochenlanges Training und eine strenge Diät haben sie auf den großen Moment vorbereitet. Doch die Nervosität steigt, und selbst ihr Ehemann Lucas Cordalis leidet mit. Der Wettbewerb verläuft anders als erwartet, und die Emotionen kochen hoch.

Wochenlang hat sie auf diesen Moment hingearbeitet. In der neusten Doppelfolge der VOX-Reality-Soap "Daniela Katzenberger" ist es so weit: Die 37-Jährige nimmt an einem Bikini-Fitness-Contest teil. Für den Wettbewerb hat die Kult-Auswanderin ihre komplette Ernährung umgestellt und ein umfangreiches Krafttraining durchgezogen. Wird sich die Mühe schlussendlich bezahlt machen?

"Dafür war es zu anstrengend", möchte Daniela Katzenberger definitiv mehr erreichen als lediglich eine "Teilnehmerurkunde". Auch Ehemann Lucas Cordalis (57) leidet mit. "Es wird immer schlimmer", stellt er im Hinblick auf den anstehenden Wettkampf fest: "Die Nervosität steigt und das spüre ich bei Dani total." Eine Achterbahnfahrt der Gefühle steht bevor – vor allem als der Fitness-Contest ganz anders verläuft, als es die "Katze" erwartet.

Daniela Katzenberger lässt vor Bikini-Contest die Hüllen fallen Zunächst muss Daniela Katzenberger aber noch eine wichtige Besorgung machen. Denn nicht nur eine Bikini-Runde, sondern auch ein Walk im Abendkleid kommt auf die Reality-TV-Darstellerin zu. "Ich habe doch so eine große Oberweite, mir passt doch nie was", schaut sie beim Shoppen ganz genau hin. Da hilft Lucas Cordalis gerne. "Gut aussehen kann meine Frau. Sie wird da alles niederbrennen in dem Durchgang", zeigt sich der Schlagersänger überzeugt.

Ein Kleid mit Schlitz wird benötigt und die "Katze" hat sich gleich verliebt – jedoch nicht in ein Outfit, sondern in den Begriff "Schlitz". "Das ist ein guter Schlitz", freut sie sich über ein Kleidungsstück und fügt poetisch an: "Das ist kein Witz mit Schlitz." Und weiter: "Ich habe halt auch so Angst, dass wenn ich da oben stehe, die denken: 'Boah, was ist denn das für ein Witz mit Schlitz und ihren Chips'."

Auf "schönes Dress" fällt ihr zwar nur der Reim "oh yes" ein, dafür findet sie ein solches dann aber doch: "Das ist mein Bühnenkleid. Das spüre ich." Vor dem großen Tag lässt Daniela Katzenberger erst einmal alle Hüllen fallen. Denn der letzte Anstrich fehlt noch: Damit die Muskeln im Scheinwerferlicht besser zur Geltung kommen, wird der TV-Star mit Selbstbräuner bepinselt.

"Du siehst aus wie ein frittiertes Grillhühnchen", findet Töchterchen Sophia (9). Lucas Cordalis erkennt eher eine "Schokobanane vom Jahrmarkt". Auch Daniela Katzenberger ist amüsiert: "Diese 20 Schichten Selbstbräuner und auch diese Männer, die ihre Pullermänner in diese kleinen Höschen quetschen. Das ist ja irgendwie auch alles so witzig." Als der Wettbewerb unmittelbar bevorsteht, verschwindet ihre Lockerheit jedoch wieder ganz schnell.

Daniela Katzenberger faucht VOX-Kamerateam an Ihre größte Sorge vor dem Auftritt: "Ich hoffe, dass ich den Moment genießen kann." Auch das Kamerateam bekommt die Anspannung des TV-Stars zu spüren. "Ich bin sehr aufgeregt. Also ich habe jetzt auch keinen Bock mehr mit euch zu sprechen. Sorry, es tut mir so Leid, aber ihr fangt an mich zu nerven", keift sie in Richtung der VOX-Crew, die sich lieber etwas zurückzieht.

Da entspannt es die Situation auch nicht, dass Danielas Mutter Iris Klein zuschauen wird. Die 57-Jährige weiß noch nichts von der Teilnahme: "Ich bin ja für alles offen und ich bin ja auch sehr viel gewohnt von meiner Tochter. Die hat ja immer irgendeinen Quatsch im Kopf. Also ich bin auf alles vorbereitet, ich wundere mich schon lange über nichts mehr."

Als Daniela Katzenberger dann tatsächlich im Bikini auf der Bühne posiert, könnte ihre Mutter kaum stolzer sein. Das Model hingegen ist irritiert: Fast niemand klatscht. "Das war für mich die schlimmste Situation", erklärt sie nach ihrem ersten Auftritt über die Stille im Publikum: "Ich habe mir mehr Stimmung vorgestellt. Es war irgendwie ernüchternd."

"Das ist wirklich wie am Pornoset und ich kriege keinen Ständer mehr", hat Daniela Katzenberger jegliche Lust kurzzeitig verloren. Zum Glück ändert sich ihre Gefühlslage wieder, als sie dann ihr Abendkleid trägt. Mit deutlich mehr Selbstbewusstsein und Spaß legt sie ihren zweiten Auftritt hin. Die Zweifel aber vor der Siegerehrung bleiben: "Ich bin eher Platz vier oder von vier Mädels dann Platz zehn."

Daniela Katzenberger kämpft auf der Bühne mit den Tränen Von wegen: Von den vier Teilnehmerinnen holt Daniela Katzenberger beim Fitness-Contest zusammen mit einer weiteren Frau den geteilten zweiten Platz. "Ich dachte, das kann nicht sein, die haben sich verzählt. Ein Jahr und sechs Wochen sind von mir abgefallen", muss sie noch auf der Bühne mit den Tränen kämpfen.

"Ich muss so heulen. Das war es wirklich wert", zeigt sich Daniela Katzenberger hinter den Kulissen schließlich überglücklich. Ihre harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Und damit nicht genug: Mit dem zweiten Platz ist sie sogar für die "Miss Universe"-Wahl in Las Vegas qualifiziert. Darauf gönnt sich die "Katze" jetzt aber erst einmal ein Käsebrötchen.

