"Feuerwehrfrauen – Heim gesucht": Kritik zum zweiten Teil der ARD-Reihe mit Nadja Becker

Im zweiten Teil der neuen ARD-Degeto-Reihe 'Feuerwehrfrauen' sorgt ein Brandstifter für Chaos in Hasselhude. Anja Schmitz muss mit ihrem Sohn Lasse in einem Wohnwagen leben, nachdem ihr Haus zwangsversteigert wird. Auch Meike Honnich steht vor großen Herausforderungen und denkt über eine Rückkehr zur Bundeswehr nach.

Wer den Auftaktfilm der ARD-Degeto-Reihe "Feuerwehrfrauen" in der vergangenen Woche gesehen hat, staunt nicht schlecht: Ein Jahr ist seit den Ereignissen im Film "Phönix aus der Asche" vergangen. In der Zwischenzeit erging es keiner der Protagonistinnen gut. "Ich war eine von euch", klagt die Feuerwehrfrau und Ex-Bankerin Anja Schmitz (Nadja Becker): "Bis vor einem Jahr, als ihr unsere Filiale dicht gemacht habt!" Nun verliert die alleinerziehende Mutter auch noch ihr Haus, das zwangsversteigert wird. Gemeinsam mit ihrem Sohn Lasse (Elias Leon Philippi) kommt sie in einem Wohnwagen unter.