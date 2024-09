"La Divina" Sophia Loren wird 90 Jahre alt: ARTE feiert mit ihren Filmen

2020 erschien mit "Du hast das Leben vor dir" der bis dato letzte Film von Sophia Loren, beim Streaminganbieter Netflix . Damals war "La Divina" ("die Göttliche") bereits 86 Jahre alt, Regie führte bei dem italienischen Drama ihr Sohn Edoardo Ponti. Der Film ist eine Adaption von Romain Garys gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1975. "Es ist erstaunlich, mit welcher Energie und wie begeistert sie an jeder Szene arbeitet", zitierte das Nachrichtenportal "Sputnik" Ponti. Doch natürlich ist so ein Dreh inzwischen die Ausnahme. Im hohen Alter ist eine der größten Diven Hollywoods der Öffentlichkeit müde geworden. Viel lieber widmet sich die Witwe des italienischen Star-Produzenten Carlo Ponti ihren Söhnen, Carlo jr. und Edoardo, und deren Familien. Und die Ruhe hat sie sich definitiv verdient. Am 20. September vollendet Sophia Loren ihr 90. Lebensjahr.

Ihre letzte große Hauptrolle hatte die gebürtige Neapolitanerin 2010, als sie in der biografischen Miniserie "La mia casa è piena di specchi" ihre Mutter, Romilda Villani, verkörperte. Kurz zuvor mimte sie in dem von Regisseur Rob Marshall inszenierten Musicalfilm "Nine", der 2010 in die Kinos kam, die "Mamma" des exzentrischen Filmemachers Guido Contini, der von Daniel Day-Lewis verkörpert wurde. Ganz tatenlos war Sofia Villani Scicolone, wie sie bürgerlich heißt, in dem letzten Jahrzehnt allerdings nicht: Nach ihren Kochbüchern veröffentlichte sie 2015 ihre Autobiografie "Mein Leben".