Nach Box-Kampf: Regina Halmich findet kritische Worte: „Bin völlig im Dunkeln gelassen worden“

Es war das TV-Comeback des Jahres! Mit einem spektakulären Boxkampf gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich, meldete sich Stefan Raab zurück im deutschen Fernsehen. Trotz seiner Niederlage genoss der Entertainer das Bad in der Menge in vollen Zügen, während Regina Halmich nach dem großen Fight alles andere als glücklich war…

Stefan Raab ist zurück Jahrelang war Stefan Raab vom Bildschirm verschwunden. Er prägte ganze Generationen mit seinen TV-Formaten und unterhielt damit regelmäßig ein Millionenpublikum. Erinnern wir uns an die von Raab ins Leben gerufenen ProSieben Sendungen wie „TV total“, oder „Schlag den Raab“. Kaum jemand hat sie nicht gesehen und Raabs Abschied von der großen Bühne wurde wehmütig zur Kenntnis genommen. In all den Jahren wurde er bei vielen Fans schmerzlich vermisst. Doch nun überraschte er mit seinem spektakulären TV-Comeback – und das nicht wie in der Vergangenheit bei ProSieben, sondern von nun an bei RTL. Mit seinem „Clark Final Fight“ erzielte er herausragende Einschaltquoten – auch beim Streaminganbieter RTL+. Doch nicht nur mit dem Boxkampf sorgte der Entertainer für reichliche Schlagzeilen, sondern auch mit seinem neuen Song.

TV-Comeback mit „Pa aufs Maul“ Vor dem eigentlichen Boxkampf mit Regina Halmich startete Stefan Raab auch wieder musikalisch richtig durch. Mit seinem Song „Pa aufs Maul“, den er live bei RTL performte, eroberte er die iTunes-Charts und schaffte es sogar auf Platz 1. Im Songtext heißt es: „Die Leute woll´n kleines bisschen Show / Mach ich natürlich gern, während die anderen noch lern´ / War zwischenzeitlich halt´n bisschen low“. Weiter heißt es im Text: „Stefan Raab ist back in town, jetzt gibt´s ´n paar aufs Maul“. Wenn einer weiß, wie man sich eindrucksvoll zurückmeldet, dann ist es Stefan Raab. Musikalische Unterstützung erhielt er dabei von den Rappern Sido und Ski Aggu. Trotz seiner Niederlage nach dem Kampf strotzte Raab nur so vor guter Laune, während eine sich nicht so richtig über ihren Triumph freuen konnte.

Regina Halmich ist „not amused“ Während des Boxkampfes dominierte die ehemalige Boxweltmeisterin in allen sechs Runden das Geschehen und zeigte Raab einmal mehr, wer die „Frau“ im Ring ist. Doch so richtig darüber freuen konnte sie sich nicht. Der Grund dafür lag aber nicht an ihrer Leistung, sondern an den Ereignissen der letzten Monate vor dem Kampf. Wie sie im „Talk danach“ mit Frauke Ludowig offenbarte, sei sie nämlich nicht hinreichend über die Details zum TV-Comeback von Stefan Raab informiert worden. Trotzdem bereue sie den Kampf nicht, hätte sich im Vorfeld aber eine bessere Kommunikation gewünscht: „Die Vorbereitung und alles, was damit zusammenhing, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Kommunikation gewünscht. Ich bin wirklich völlig im Dunkeln gelassen worden.“

Raab selbst begründete dieses mit der strengen Geheimhaltung. Die beiden hätten im April nur einmal miteinander telefoniert und Halmich hätte ihn regelrecht über Details ausgefragt, da aber alle sicherstellen wollten, dass nichts an die Öffentlichkeit dringe, habe man auch die Boxerin selbst nicht in alle Einzelheiten eingeweiht. Die gebürtige Karlsruherin entgegnete dem aber kritisch: „Die Geschäftsführung von Raab Entertainment hat gesagt, sie wird mich über alles auf dem Laufenden halten, über jeden Schritt – und das ist halt nicht passiert“. Dennoch sei sie nicht nachtragend und antwortete auf die Frage von Ludowig, ob sie Raab verzeihen könne, wie folgt: „Danach ist ja immer alles gut, das ist schon klar. Natürlich“.