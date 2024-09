"Don't Worry, weglaufen geht nicht": Kritik zum Drama mit Joaquin Phoenix bei ARTE

Basierend auf der wahren Geschichte von John Callahan erzählt 'Don't Worry, weglaufen geht nicht' von seinem Aufstieg vom Alkoholiker zum gefeierten Cartoonisten. Joaquin Phoenix glänzt in der Hauptrolle. ARTE zeigt die Filmbiografie nun als Free-TV-Premiere.

Er wurde geliebt und gehasst: Der querschnittsgelähmte Cartoonist John Callahan stieß mit makaberen Witzen über körperliche Einschränkungen stets auf geteilte Meinungen. Am 24. Juli 2010 starb der US-Amerikaner im Alter von nur 59 Jahren an den Folgeschäden einer Operation. Acht Jahre später wurde sein Leben unter dem Titel "Don't Worry, weglaufen geht nicht" von Gus Van Sant verfilmt. ARTE zeigt die Filmbiografie mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle nun als Free-TV-Premiere.