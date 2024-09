'Der Upir': Ungewöhnliche Vampir-Comedy mit Fahri Yardim

'Der Upir' ist eine tragikomische Vampir-Comedy auf Joyn , die ab 18. September zu sehen ist. Fahri Yardim und Rocko Schamoni brillieren in den Hauptrollen, während sie in einer absurden und humorvollen Geschichte zwischen alten und neuen Welten navigieren.

Auch Vampire sind nur Menschen. Okay, dieser Satz ist streng genommen physiologisch falsch. Im Falle von Vampir Igor (Rocko Schamoni) und seinem unfreiwilligen Auszubildenden Eddie (Fahri Yardim) menschelt es jedoch arg. Bei der Besichtigung eines alten Hauses bittet der Berliner Burgerladen-Besitzer Eddie die Maklerin, noch einen Blick in den Keller werfen zu dürfen. Dies hätte man lieber bleiben lassen sollen. Hinter einer schweren Tür war nämlich runde 135 Jahre lang Igor eingesperrt – der nun großen Blutdurst hat. Die Maklerin wird komplett ausgesaugt, Eddie aber nur "angefixt", was ihn zum titelgebenden "Upir" macht – sozusagen einem Auszubildenden im Vampirwesen.

Meister erzeugt in seinen Filmen eine ganz besondere Stimmung zwischen absurd griffigen Plots, Peter Sellers-artigem Slapstick und trockenem Humor. In "Das schwarze Quadrat" müssen zwei Diebe in ihrer Fluchttarnung Abend für Abend die Rolle eines Elvis Presley- sowie eines David Bowie-Imitators übernehmen. Weil sie sich auf einem Kreuzfahrtschiff befinden gibt es kein Entrinnen. Auch in "Der Upir" müssen sich Eddie und Igor in komplett neuen Rollen zurechtfinden, die beide überfordern: Fin de siècle-Vampir Igor mit schlechten Zähnen und ebensolchem Atem in einer Welt mit Autos und Berliner Hipstern, Eddie dagegen mit dem Unbehagen seiner neuen Vampir-Bedürfnisse.