Stefan Raab ist zurück: Alle Infos zur neuen Show bei RTL+

Stefan Raab ist zurück! Nachdem der Entertainer am Samstagabend den Boxkampf gegen Regina Halmich verloren hat, kündigte er in einer anschließenden Pressekonferenz an, dass die Raab-Show weitergehen wird in Form einer neuen Sendung. Obwohl der 57-Jährige einst das Gesicht von ProSieben war, präsentiert Raab sein neues Format bei RTL+. Doch was hat der Ex-"Plautzenträger" vor und was können die Zuschauer von Raabs Show-Comeback erwarten? Hier gibt es die Infos.

Die neue Sendung von Stefan Raab ist 90 Minuten lang und startet am Mittwoch, dem 18. September um 20.10 Uhr bei RTL+. Die Aufzeichnung zur ersten Sendung fand einen Tag zuvor statt. Auch Elton wird in "Du gewinnst hier nicht die Million" zu sehen sein, doch es gibt auch ein neues Gesicht im Raab-Team. Cornelius „Corni“ Küpper, Sohn von Kommentatoren-Legende Hansi Küpper, wird die Sendung kommentieren.

Das Konzept von Raabs neuer Show Bei "Du gewinnst hier nicht die Million" erinnert vieles an die guten, alten Raab-Zeiten. Nicht nur der Moderator ist sich in seinem Stil und Humor treu geblieben, auch die neue RTL+-Show versetzt den Zuschauer teilweise zurück. Raabs neues TV-Baby ist in zwei Hälften unterteilt.

Im ersten Part liefert Raab in bekannter Manier Gags und ist in Begleitung der Heavytones. Doch auf das Nippelbord müssen die Zuschauer verzichten, diesen Job übernimmt nun ein Smartphone. Die zweite Hälfte ist wenig im "TV-Total"-Stil. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten haben dann die Chance, gegen Stefan Raab anzutreten. Zunächst müssen Quiz-Fragen schnellstmöglich beantwortet werden. Nach zwei richtigen Antworten kommt es zu weiteren Spielen, in denen Geschicklichkeit oder Kraft gefragt sind. Wer sich erfolgreich durch das Quiz und die Spiele kämpft, gewinnt am Schluss eine Million Euro.