Thomas Gottschalk durch Raab zum Boxkampf inspiriert: "Gegen die Frau von Mike Krüger"

Thomas Gottschalk und Mike Krüger äußern sich in ihrem 'Supernasen'-Podcast zum bevorstehenden TV-Comeback von Stefan Raab und seinem Boxkampf gegen Regina Halmich. Die Entertainer zeigen Respekt und geben eine klare Prognose für das Duell ab. Für seinen Fernseh-Abschied würde Gottschalk jetzt auch einen Boxkampf in Erwägung ziehen.

Auf das große TV-Comeback von Stefan Raab (57) fiebern Millionen von Fans hin – und offenbar zählen auch Thomas Gottschalk (74) und Mike Krüger (72) dazu, die das Boxduell am Samstag (14. September 2024, 20.15 Uhr, RTL) gegen Regina Halmich (47) mit Spannung erwarten.

Teilen die beiden Entertainer in ihrem Podcast "Die Supernasen" doch sonst so gerne gegen andere Stars aus, haben sie in der neusten Folge nur anerkennende Worte für die TV-Legende übrig. Für den Boxkampf geben sie auch ihre Prognose ab.