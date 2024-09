Bizzare Nachricht: Elon Musk will Taylor Swift ein Kind schenken!

Elon Musk sorgt erneut für Schlagzeilen: Auf seinem Social-Media-Dienst X schrieb er an Taylor Swift, er wolle ihr ein Kind schenken und ihre Katzen beschützen. Der bizarre Post ist eine Antwort auf Swifts Unterstützung für Kamala Harris im US-Präsidentschaftswahlkampf. Musk, ein Anhänger von Donald Trump, äußerte damit seinen Frust über die TV-Debatte, die aus seiner Sicht zugunsten von Harris ausgefallen ist.

Taylor Swift hat ihre Unterstützung für Kamala Harris bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 angekündigt. In einem Instagram-Post äußerte sie sich zu aktuellen politischen Themen und betonte die Notwendigkeit, Fehlinformationen zu bekämpfen. Swift lobte sowohl Harris als auch ihren Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz.

"In Ordnung, Taylor. Du hast gewonnen. Ich werde dir ein Kind schenken und deine Katzen mit meinem Leben beschützen." So lautet die Übersetzung des Posts, den Elon Musk (53) auf X veröffentlichte. Mit Taylor ist Superstar Taylor Swift (34) gemeint, und Musks Post ist letztlich die Retourkutsche auf eine Wortmeldung der Popsängerin. Im Hintergrund geht es um die Präsidentschaftswahl in Amerika. Musk gilt als Anhänger und Unterstützer des republikanischen Kandidaten Donald Trump (78), Swift erklärte vor zwei Tagen, dass sie die demokratische Kandidatin Kamala Harris (59) unterstützen werde.