"In Vogue: The 90s": Ein bewegtes Jahrzehnt in der Modebranche

Die britische Doku-Serie "In Vogue: The 90s" wirft einen Blick hinter die Kulissen der Modeindustrie der 1990er. Namhafte Superstars unterschiedlicher Genres teilen ihre Erinnerungen an die revolutionären Zeiten der amerikanischen "Vogue" unter Chefredakteurin Anna Wintour.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1892 zählt die "Vogue" zu den bekanntesten Modezeitschriften der Welt. Kaum einem anderen Magazin gelang es, die Modewelt derart zu beeinflussen. Inzwischen erscheint die "Vogue" in weltweit 26 Ländern als individuelle Ausgabe, in etliche weitere Länder wird die monatlich erscheinende Zeitschrift exportiert. Die britische Original Serie "In Vogue: The 90s" erzählt eindrucksvoll von einem bewegten Jahrzehnt in der Modebranche aus der Sicht der "Vogue"-Redaktion sowie berühmter Persönlichkeiten aus Modebranche, Film und Politik. Disney+ stellt die ersten drei von insgesamt sechs Episoden am Freitag, 13. September, als Stream zur Verfügung. Die finalen drei Episoden sind eine Woche später, am Freitag, 20. September, abrufbar.

Die inzwischen 74-jährige gebürtige Londonerin Anna Wintour erinnert sich, wie sie 1988 zur Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue" ernannt wurde: Beim Verlag Condé Nast sei man damals der Meinung gewesen, "dass es Zeit für eine Veränderung war. Unter der vorherigen Leitung sah jedes 'Vogue'-Cover gleich aus: sehr nah dran, mit Airbrush, viel Haar, viel Make-up, viel Ohrschmuck. Alles war sehr verschnörkelt". Wintour wollte dies ändern. Ihr erstes großes Promi-Cover, die in einem Swimmingpool sitzende Madonna, erschien 1989.

Ein Cover wird zum Musikvideo Von da an ging es Schlag auf Schlag, wie die erste Episode von "In Vogue: The 90s" eindrucksvoll erzählt: 1990 zierten mit Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell und Tatjana Patitz gleich fünf Supermodels gemeinsam das Cover. Das von Peter Lindbergh aufgenommene Foto inspirierte kurz darauf George Michael zum Musikvideo zu "Freedom! '90". Die Dokumentation erzählt, wie viel Improvisation hinter den einmaligen Outfits der Models in dem Video steckt.

Die beteiligten Supermodels kommen in der Doku ebenso zu Wort wie Claudia Schiffer, die auf ihre Teilnahme damals verzichtete und die Entscheidung hinterher bereute, wie sie erklärt. Auch weitere Prominente wie die ehemalige First Lady der USA, Hillary Clinton, Kim Kardashian, die Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker und Elizabeth Hurley, Sängerin und Modemacherin Victoria Beckham, sowie bekannte Designerinnen und Designer wie Jean Paul Gaultier, Michael Kors und Stella McCartney teilen in den jeweils rund 45 Minuten ihre Erinnerungen an die 1990er.