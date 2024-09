Bundespräsident Steinmeier mit emotionalem Appell: "Das ist unerträglich"

Das gesellschaftliche Klima ist in den vergangenen Jahren rauer geworden. Das merken auch Ehrenamtliche, die immer wieder Anfeindungen ausgesetzt sind. Entsprechend deutliche Worte fand Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im "ARD-Morgenmagazin".

Großes Stelldichein im Schloss Bellevue: Dieses Wochenende öffnet Frank-Walter Steinmeier für das Bürgerfest des Bundespräsidenten die Pforten zu seinem Berliner Amtssitz. Ehe am Samstag bis zu 10.000 Gäste erwartet werden, lädt der 68-Jährige am Freitag mehr als 4.000 Ehrenamtliche in das Schloss ein. Das seien "Menschen, die nicht meckern, sondern anpacken", würdigte Steinmeier im "ARD-Morgenmagazin" deren Verdienste. Im Interview mit Michael Strempel sagte er: "Sie kümmern sich um mehr als sich selbst. Das verdient Wertschätzung."